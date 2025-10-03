https://ria.ru/20251003/pozhar-2046074483.html
Во Владивостоке вспыхнул пожар в кафе
Огнеборцы тушат пожар в кафе на набережной во Владивостоке, у парка аттракционов, на 150 квадратных метрах, сообщает региональное ГУ МЧС. РИА Новости, 03.10.2025
