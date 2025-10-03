Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке вспыхнул пожар в кафе - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:01 03.10.2025 (обновлено: 11:10 03.10.2025)
https://ria.ru/20251003/pozhar-2046074483.html
Во Владивостоке вспыхнул пожар в кафе
Во Владивостоке вспыхнул пожар в кафе - РИА Новости, 03.10.2025
Во Владивостоке вспыхнул пожар в кафе
Огнеборцы тушат пожар в кафе на набережной во Владивостоке, у парка аттракционов, на 150 квадратных метрах, сообщает региональное ГУ МЧС. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T03:01:00+03:00
2025-10-03T11:10:00+03:00
происшествия
владивосток
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046117133_0:45:1114:672_1920x0_80_0_0_67dd78d834697e77b02404a8dee29ec6.jpg
https://ria.ru/20251003/vladivostok-2046070762.html
владивосток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046117133_146:0:1101:716_1920x0_80_0_0_3aa6410f06ec52afbdc6a1013728fa60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владивостоке вспыхнул пожар в кафе

На набережной Владивостока вспыхнул пожар в кафе

© Фото : МЧС Приморского края/TelegramЛиквидация пожара в здании кафе на Спортивной набережной во Владивостоке
Ликвидация пожара в здании кафе на Спортивной набережной во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото : МЧС Приморского края/Telegram
Ликвидация пожара в здании кафе на Спортивной набережной во Владивостоке
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 3 окт - РИА Новости. Огнеборцы тушат пожар в кафе на набережной во Владивостоке, у парка аттракционов, на 150 квадратных метрах, сообщает региональное ГУ МЧС.
Судя по видеозаписям, разошедшимся в соцсетях, строение полыхает у парка аттракционов на Спортивной набережной Владивостока, у колеса обозрения. Поднимается большой столб дыма, который виден из разных точек города.
"На улице Батарейная произошло возгорание кафе. Уже через 4 минуты на месте работали огнеборцы. По прибытии пожарных кафе было охвачено пламенем. В настоящее время огнеборцы МЧС России проводят тушение пожара на площади около 150 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Обрушение здания энергетического колледжа во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Во Владивостоке обрушилась часть здания колледжа
Вчера, 02:02
 
ПроисшествияВладивостокРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала