Аналитики назвали рост импортных пошлин в США максимальным с 1934 года

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Эффективная ставка импортных пошлин в США в текущем году достигла самого высокого уровня с 1934 года - 17,7%, при этом ее вклад в инфляцию в текущем году оценивается в 1 процентный пункт, говорится в отчете аналитической компании "Эйлер".

"В 2025 году эффективная ставка импортных пошлин США достигла 17,7%, что является самым высоким уровнем с 1934 года", - пишут аналитики, добавляя, что по сравнению с прошлым годом показатель вырос на 15,3 процентного пункта.

По их оценкам, в 2025 году пошлины добавят к инфляции один процентный пункт, а в 2026 году - 0,62 процентного пункта. Это связано с повышением цен на товары, особенно в таких категориях, как бытовая техника и электроника. Федеральная резервная система США таргетирует инфляцию на уровне 2%.