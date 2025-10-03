Участникам акции в поддержку Гуцул выписывают штрафы, заявили в оппозиции

КИШИНЕВ, 3 окт — РИА Новости. Полиция выписывает штрафы, эквивалентные 300 долларам США, участникам акции в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул - активисты собираются в Кишиневе ежедневно у здания СИЗО №13, где содержится руководитель региона, заявил член оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Иван Гучи.

Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на шесть лет. Сторона защиты 20 августа обжаловала приговор в Апелляционной палате. Сторонники Гуцул и Попан ежедневно проводят пикеты в их поддержку перед зданием СИЗО в Кишиневе.

"Не прошло и двух дней после так называемой "победы" властей (на парламентских выборах – ред.), как полиция снова начала запугивать граждан, выписывая необоснованные штрафы по 5 тысяч леев (300 долларов – ред.). Лично я получил 23 штрафа, ни разу не будучи вызванным. Пока я протестую, штрафы продолжают выписывать ежедневно", - заявил Гучи.

По его словам, каждое утро возле СИЗО №13 дежурят около двадцати полицейских для разгона мирного протеста. "Сегодня иметь мнение, отличное от позиции власти, считается нарушением закона. Поддержка политзаключённых возле СИЗО №13 также квалифицируется как нарушение, а хвалить власть и Санду — нет", - подчеркнул он.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России . Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".

С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова , сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", " Московского комсомольца ", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.