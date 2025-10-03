Подозреваемый в похищении девочки в Балашихе представился полицейским

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Мужчина, задержанный по подозрению в похищении восьмилетней девочки в подмосковной Балашихе, представился ребенку сотрудником полиции, сообщили в прокуратуре Московской области.

"Балашихинская городская прокуратура взяла под контроль ход расследования уголовного по факту похищения ребенка. По предварительным данным, днем 1 октября 35-летний мужчина, представляясь сотрудником полиции, возле магазина на улице Карла Маркса схватил за руку восьмилетнюю девочку и пытался увести с собой в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.