Подозреваемый в похищении девочки в Балашихе представился полицейским
14:00 03.10.2025 (обновлено: 15:28 03.10.2025)
Подозреваемый в похищении девочки в Балашихе представился полицейским
происшествия
россия
балашиха
московская область (подмосковье)
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
Мужчина, подозреваемый в похищении ребенка в Балашихе
Мужчина, задержанный по подозрению в похищении восьмилетней девочки в подмосковной Балашихе, представился ребенку сотрудником полиции, сообщили в прокуратуре Московской области.
Подозреваемый в похищении девочки в Балашихе представился полицейским

Подозреваемый в похищении 8-летней девочки в Балашихе представился полицейским

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Мужчина, задержанный по подозрению в похищении восьмилетней девочки в подмосковной Балашихе, представился ребенку сотрудником полиции, сообщили в прокуратуре Московской области.
"Балашихинская городская прокуратура взяла под контроль ход расследования уголовного по факту похищения ребенка. По предварительным данным, днем 1 октября 35-летний мужчина, представляясь сотрудником полиции, возле магазина на улице Карла Маркса схватил за руку восьмилетнюю девочку и пытался увести с собой в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.
Ранее в подмосковном СК сообщили, следователи возбудили уголовное дело п. "д" ч. 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека). Подозреваемый, мужчина 1985 года рождения, задержан. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.
По данным правоохранителей, в среду подозреваемый, увидев одиноко стоящую восьмилетнюю девочку, схватил ее за руку и начал уводить в неизвестном направлении, действия злоумышленника были пресечены очевидцем. Как отмечала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, видеозапись инцидента вызвала большой резонанс в соцсетях.
