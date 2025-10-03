https://ria.ru/20251003/pokhischenie-2046168617.html
Подозреваемый в похищении девочки в Балашихе представился полицейским
Мужчина, задержанный по подозрению в похищении восьмилетней девочки в подмосковной Балашихе, представился ребенку сотрудником полиции, сообщили в прокуратуре... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T14:00:00+03:00
2025-10-03T14:00:00+03:00
2025-10-03T15:28:00+03:00
происшествия
россия
балашиха
московская область (подмосковье)
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
Мужчина, подозреваемый в похищении ребенка в Балашихе
Мужчина, задержанный по подозрению в похищении восьмилетней девочки в подмосковной Балашихе, представился ребенку сотрудником полиции, сообщили в прокуратуре Московской области.
Подозреваемый в похищении девочки в Балашихе представился полицейским
