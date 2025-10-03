При поиске семьи в Красноярском крае обследовали 20 квадратных километров

КРАСНОЯРСК, 3 окт – РИА Новости. Двадцать квадратных километров обследовали поисковики при поиске пропавших в турпоходе двух взрослых и пятилетней девочки в Красноярском крае, сообщает ГУМЧС по краю.

В четверг в МВД по Красноярскому краю сообщили, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. По данным полицейского главка, семья отправилась в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября. Региональный главк СК РФ позже возбудил уголовное дело по факту исчезновения туристов.

"За прошедшие сутки с воздуха на вертолетах проведены поиски двух взрослых и одного ребенка – налет составил 8 часов 31 минуту. Наземными группами при проведении поисково-спасательных работ было обследовано 20 квадратных километров лесного массива в районе скальных образований Буратинко, Мальвинка, а также вдоль прилегающей реки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в пятницу к поискам присоединилась группа беспилотных летательных аппаратов ГУМЧС по краю.