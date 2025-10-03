Рейтинг@Mail.ru
Психологи РКК выехали на поиски пропавшей в Красноярском крае семьи - РИА Новости, 03.10.2025
09:45 03.10.2025
Психологи РКК выехали на поиски пропавшей в Красноярском крае семьи
Психологи РКК выехали на поиски пропавшей в Красноярском крае семьи - РИА Новости, 03.10.2025
Психологи РКК выехали на поиски пропавшей в Красноярском крае семьи
Два психолога регионального отделения Российского Красного Креста (РКК) выехали на поиски пропавшей во время турпохода семьи в Красноярском крае, они... РИА Новости, 03.10.2025
происшествия, красноярский край, россия, российский красный крест, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Российский Красный Крест, Следственный комитет России (СК РФ)
Психологи РКК выехали на поиски пропавшей в Красноярском крае семьи

Два психолога РКК выехали на поиски пропавшей в Красноярском крае семьи

© МВД 24/TelegramПоиск пропавших в турпоходе двух взрослых и пятилетней девочки из Красноярска
Поиск пропавших в турпоходе двух взрослых и пятилетней девочки из Красноярска - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© МВД 24/Telegram
Поиск пропавших в турпоходе двух взрослых и пятилетней девочки из Красноярска
КРАСНОЯРСК, 3 окт – РИА Новости. Два психолога регионального отделения Российского Красного Креста (РКК) выехали на поиски пропавшей во время турпохода семьи в Красноярском крае, они поддерживают родственников и поисковиков, сообщает пресс-служба реготделения.
"На поиск выехали два волонтера-психолога РКК, основная задача – поддерживать команду, родственников, потому что люди находятся в достаточно сильном стрессе, в панике. Многие уже не могут контролировать себя и давать правильную оценку реальности. Поэтому настолько важно сейчас помогать держаться, не падать духом", - цитирует слова руководителя психосоциального направления регионального отделения Российского Красного Креста Вероники Пугачевой пресс-служба в своем Telegram-канале.
Также там уточняют, что команда департамента реагирования на ЧС регионального отделения Российского Красного Креста обеспечивает на месте бесперебойную работу штаба, включая обеспечение отапливаемым пунктом, электричеством и питанием.
В четверг в МВД по Красноярскому краю сообщили, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. По данным полицейского главка, семья отправилась в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября. Региональный главк СК РФ возбудил уголовное дело по факту исчезновения туристов. В ведомстве сообщали РИА Новости, что семья должна была идти в поход в составе группы, но она не собралась из-за прогнозируемого ухудшения погоды. Также сообщалось, что очевидцы видели, как семья с туристическими рюкзаками начинала маршрут в сторону Кутурчинского белогорья.
В настоящее время на поисках работают около 200 человек. На помощь прибыли добровольцы отряда "ЛизаАлерт" из соседних регионов. В местности, где потерялась семья, обитают медведи, косули, дикие козы и другие звери, сообщали РИА Новости в региональном СК.
Местность Минская петля в Красноярском крае, где пропала семья во время турпохода - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
В местности в Красноярском крае, где потерялась семья, водятся медведи
ПроисшествияКрасноярский крайРоссияРоссийский Красный КрестСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
