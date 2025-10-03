https://ria.ru/20251003/poiski-2046103073.html
Психологи РКК выехали на поиски пропавшей в Красноярском крае семьи
Психологи РКК выехали на поиски пропавшей в Красноярском крае семьи - РИА Новости, 03.10.2025
Психологи РКК выехали на поиски пропавшей в Красноярском крае семьи
Два психолога регионального отделения Российского Красного Креста (РКК) выехали на поиски пропавшей во время турпохода семьи в Красноярском крае, они... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T09:45:00+03:00
2025-10-03T09:45:00+03:00
2025-10-03T09:45:00+03:00
происшествия
красноярский край
россия
российский красный крест
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045804265_2:101:1547:970_1920x0_80_0_0_055cd50e9cb874954584d8f3faa84185.jpg
https://ria.ru/20251003/poiski-2046090056.html
красноярский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045804265_95:0:1524:1072_1920x0_80_0_0_3e08ce9c3664a2c522dbae023c6daf9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, россия, российский красный крест, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Российский Красный Крест, Следственный комитет России (СК РФ)
Психологи РКК выехали на поиски пропавшей в Красноярском крае семьи
Два психолога РКК выехали на поиски пропавшей в Красноярском крае семьи
КРАСНОЯРСК, 3 окт – РИА Новости. Два психолога регионального отделения Российского Красного Креста (РКК) выехали на поиски пропавшей во время турпохода семьи в Красноярском крае, они поддерживают родственников и поисковиков, сообщает пресс-служба реготделения.
"На поиск выехали два волонтера-психолога РКК
, основная задача – поддерживать команду, родственников, потому что люди находятся в достаточно сильном стрессе, в панике. Многие уже не могут контролировать себя и давать правильную оценку реальности. Поэтому настолько важно сейчас помогать держаться, не падать духом", - цитирует слова руководителя психосоциального направления регионального отделения Российского Красного Креста
Вероники Пугачевой пресс-служба в своем Telegram-канале
.
Также там уточняют, что команда департамента реагирования на ЧС регионального отделения Российского Красного Креста обеспечивает на месте бесперебойную работу штаба, включая обеспечение отапливаемым пунктом, электричеством и питанием.
В четверг в МВД по Красноярскому краю
сообщили, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. По данным полицейского главка, семья отправилась в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября. Региональный главк СК РФ
возбудил уголовное дело по факту исчезновения туристов. В ведомстве сообщали РИА Новости, что семья должна была идти в поход в составе группы, но она не собралась из-за прогнозируемого ухудшения погоды. Также сообщалось, что очевидцы видели, как семья с туристическими рюкзаками начинала маршрут в сторону Кутурчинского белогорья.
В настоящее время на поисках работают около 200 человек. На помощь прибыли добровольцы отряда "ЛизаАлерт" из соседних регионов. В местности, где потерялась семья, обитают медведи, косули, дикие козы и другие звери, сообщали РИА Новости в региональном СК.