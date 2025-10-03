Психологи РКК выехали на поиски пропавшей в Красноярском крае семьи

Поиск пропавших в турпоходе двух взрослых и пятилетней девочки из Красноярска

КРАСНОЯРСК, 3 окт – РИА Новости. Два психолога регионального отделения Российского Красного Креста (РКК) выехали на поиски пропавшей во время турпохода семьи в Красноярском крае, они поддерживают родственников и поисковиков, сообщает пресс-служба реготделения.

"На поиск выехали два волонтера-психолога РКК , основная задача – поддерживать команду, родственников, потому что люди находятся в достаточно сильном стрессе, в панике. Многие уже не могут контролировать себя и давать правильную оценку реальности. Поэтому настолько важно сейчас помогать держаться, не падать духом", - цитирует слова руководителя психосоциального направления регионального отделения Российского Красного Креста Вероники Пугачевой пресс-служба в своем Telegram-канале

Также там уточняют, что команда департамента реагирования на ЧС регионального отделения Российского Красного Креста обеспечивает на месте бесперебойную работу штаба, включая обеспечение отапливаемым пунктом, электричеством и питанием.

В четверг в МВД по Красноярскому краю сообщили, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. По данным полицейского главка, семья отправилась в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября. Региональный главк СК РФ возбудил уголовное дело по факту исчезновения туристов. В ведомстве сообщали РИА Новости, что семья должна была идти в поход в составе группы, но она не собралась из-за прогнозируемого ухудшения погоды. Также сообщалось, что очевидцы видели, как семья с туристическими рюкзаками начинала маршрут в сторону Кутурчинского белогорья.