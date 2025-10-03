Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае не нашли следов пропавшей в походе семьи - РИА Новости, 03.10.2025
06:57 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/poiski-2046087898.html
В Красноярском крае не нашли следов пропавшей в походе семьи
В Красноярском крае не нашли следов пропавшей в походе семьи - РИА Новости, 03.10.2025
В Красноярском крае не нашли следов пропавшей в походе семьи
Поисковики обследовали туристическую тропу и два охотничьих строения при поисках пропавшей в турпоходе семьи в Красноярском крае, следов их прибывания найдено... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T06:57:00+03:00
2025-10-03T06:57:00+03:00
происшествия
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
россия
происшествия, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярском крае не нашли следов пропавшей в походе семьи

КРАСНОЯРСК, 3 окт – РИА Новости. Поисковики обследовали туристическую тропу и два охотничьих строения при поисках пропавшей в турпоходе семьи в Красноярском крае, следов их прибывания найдено не было, сообщает региональный главк СК.
В четверг в МВД по Красноярскому краю сообщили, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. По данным полицейского главка, семья отправилась в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября. Региональный главк СК РФ позже возбудил уголовное дело по факту исчезновения туристов.
ПроисшествияКрасноярский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
