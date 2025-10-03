В Красноярском крае не нашли следов пропавшей в походе семьи

КРАСНОЯРСК, 3 окт – РИА Новости. Поисковики обследовали туристическую тропу и два охотничьих строения при поисках пропавшей в турпоходе семьи в Красноярском крае, следов их прибывания найдено не было, сообщает региональный главк СК.

"В результате поисковых мероприятий обследована туристическая тропа, по которой, предположительно, двигались туристы, осмотрены два охотничьих строения и прилегающая таежная местность. Следов пребывания туристов не обнаружено", - говорится в сообщении.

В поисках в настоящее время принимают участие более 100 человек. Ранее в региональном СК РФ сообщали РИА Новости, что семья должна была идти в поход в составе группы, но она не собралась из-за прогнозируемого ухудшения погоды. В пятницу ведомство сообщило, что очевидцы видели, как семья с туристическими рюкзаками начинала маршрут в сторону Кутурчинского белогорья.