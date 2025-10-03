В Красноярском крае нашли личные вещи пропавшей в походе семьи

"Следователями осмотрен автомобиль семьи, в котором обнаружены их личные вещи, допрошены близкие родственники, установлены очевидцы, которые видели, как семья с туристическими рюкзаками начинала маршрут в сторону Кутурчинского белогорья", - говорится в сообщении.

Ранее в региональном СК РФ сообщали РИА Новости, что семья должна была идти в поход в составе группы, но она не собралась из-за прогнозируемого ухудшения погоды. В ГУМЧС по краю сообщали РИА Новости, что пропавшая семья не регистрировала свой маршрут. Источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что семья была подготовлена к походу, поэтому есть все предположения, что они живы.