В Красноярском крае нашли личные вещи пропавшей в походе семьи
06:42 03.10.2025 (обновлено: 12:04 03.10.2025)
В Красноярском крае нашли личные вещи пропавшей в походе семьи
Следователи осмотрели автомобиль пропавшей в туристическом походе семьи в Красноярском крае, там найдены личные вещи, сообщает региональный главк СК.
В Красноярском крае нашли личные вещи пропавшей в походе семьи

Следователи осмотрели автомобиль пропавшей в походе семьи в Красноярском крае

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и ХакасииАвтомобиль пропавшей в Красноярском крае семье
Автомобиль пропавшей в Красноярском крае семье - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии
Автомобиль пропавшей в Красноярском крае семье
КРАСНОЯРСК, 3 окт – РИА Новости. Следователи осмотрели автомобиль пропавшей в туристическом походе семьи в Красноярском крае, там найдены личные вещи, сообщает региональный главк СК.
В четверг в МВД по Красноярскому краю сообщили, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в местности Минская петля в Красноярском крае во время турпохода. По данным полицейского главка, семья отправилась в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября и до настоящего времени на связь не выходила. Региональный главк СК РФ позже возбудил уголовное дело по факту исчезновения туристов.
"Следователями осмотрен автомобиль семьи, в котором обнаружены их личные вещи, допрошены близкие родственники, установлены очевидцы, которые видели, как семья с туристическими рюкзаками начинала маршрут в сторону Кутурчинского белогорья", - говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства уточнили РИА Новости, что в машине были найдены детские вещи, игрушка, кроссовки, обувь, женская сумка, никакого туристического снаряжения не было.
Ранее в региональном СК РФ сообщали РИА Новости, что семья должна была идти в поход в составе группы, но она не собралась из-за прогнозируемого ухудшения погоды. В ГУМЧС по краю сообщали РИА Новости, что пропавшая семья не регистрировала свой маршрут. Источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что семья была подготовлена к походу, поэтому есть все предположения, что они живы.
