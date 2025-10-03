https://ria.ru/20251003/podmoskove-2046067454.html
В Подмосковье задержали мужчину, пытавшегося увести девочку
В Подмосковье задержали мужчину, пытавшегося увести девочку
Уроженца Кургана, который пытался увести незнакомую малолетнюю девочку в подмосковной Балашихе, задержали, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в... РИА Новости, 03.10.2025
Мужчина, подозреваемый в похищении ребенка в Балашихе
Мужчина, задержанный по подозрению в похищении восьмилетней девочки в подмосковной Балашихе, представился ребенку сотрудником полиции, сообщили в прокуратуре Московской области.
В Балашихе задержали мужчину, пытавшегося увести незнакомую малолетнюю девочку