Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье задержали мужчину, пытавшегося увести девочку - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:21 03.10.2025 (обновлено: 15:29 03.10.2025)
https://ria.ru/20251003/podmoskove-2046067454.html
В Подмосковье задержали мужчину, пытавшегося увести девочку
В Подмосковье задержали мужчину, пытавшегося увести девочку - РИА Новости, 03.10.2025
В Подмосковье задержали мужчину, пытавшегося увести девочку
Уроженца Кургана, который пытался увести незнакомую малолетнюю девочку в подмосковной Балашихе, задержали, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T01:21:00+03:00
2025-10-03T15:29:00+03:00
происшествия
курган
балашиха
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046188868_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3ab68dbf38829e0e8f6eb783d44609e1.jpg
https://ria.ru/20250917/smert-2042423638.html
https://ria.ru/20250325/moskva-2007306231.html
курган
балашиха
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Мужчина, подозреваемый в похищении ребенка в Балашихе
Мужчина, задержанный по подозрению в похищении восьмилетней девочки в подмосковной Балашихе, представился ребенку сотрудником полиции, сообщили в прокуратуре Московской области.
2025-10-03T01:21
true
PT0M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046188868_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2cb3bbcb79fcea38e6f2af6aa20c494e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курган, балашиха, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье)
Происшествия, Курган, Балашиха, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье задержали мужчину, пытавшегося увести девочку

В Балашихе задержали мужчину, пытавшегося увести незнакомую малолетнюю девочку

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Уроженца Кургана, который пытался увести незнакомую малолетнюю девочку в подмосковной Балашихе, задержали, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.
"Мои подмосковные коллеги задержали 39-летнего уроженца города Кургана, который днем в Балашихе пытался увести с собой незнакомую малолетнюю девочку", - написала Волк.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
В Новосибирской области умер мужчина, обвиняемый в убийстве девочки
17 сентября, 11:40
Она отметила, что мужчина доставляется в следственные органы для выяснения всех обстоятельств.
По ее словам, видеозапись инцидента вызвала большой резонанс в соцсетях.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
В Москве нашли пропавшую 15-летнюю девочку
25 марта, 21:33
 
ПроисшествияКурганБалашихаИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Московская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала