Работодатели Тульской области внедрят стандарт поддержки ветеранов СВО

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. На предприятиях Тульской области будет внедрен единый стандарт поддержки участников СВО и членов их семей со стороны работодателей, сообщает министерство массовых коммуникаций области.

Соответствующее дополнение к трехстороннему соглашению между правительством Тульской области, Тульской Федерацией профсоюзов и областным Союзом работодателей было подписано в четверг.

Как отметил губернатор области Дмитрий Миляев, в области выработан комплекс дополнительных мер по реинтеграции в общество участников СВО, вернувшихся домой. В регионе действуют 74 меры социальной поддержки участников СВО и членов их семей. Работает центр "Герой 71" для участников СВО, ветеранов боевых действий и их семей, где можно получить любую помощь – от юридических консультаций до решения бытовых вопросов. Реализуется проект "Герой71", который призван помочь участникам СВО реализовать свой потенциал в Тульской области и адаптироваться к мирной жизни.

"Важно вовлекать в эту работу руководителей предприятий и организаций. В тесном взаимодействии с ними создан Региональный стандарт мер поддержки участников СВО и членов их семей со стороны работодателей. В него вошли лучшие современные практики и мероприятия, встроенные в систему управления предприятием. Уверен, что абсолютное большинство руководителей предприятий и организаций осознают важность поставленной задачи и активно будут внедрять в свою работу положения Стандарта", – приводятся в сообщении слова Миляева.