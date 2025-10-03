Рейтинг@Mail.ru
Работодатели Тульской области внедрят стандарт поддержки ветеранов СВО - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
13:27 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/podderzhka-2046161773.html
Работодатели Тульской области внедрят стандарт поддержки ветеранов СВО
Работодатели Тульской области внедрят стандарт поддержки ветеранов СВО - РИА Новости, 03.10.2025
Работодатели Тульской области внедрят стандарт поддержки ветеранов СВО
На предприятиях Тульской области будет внедрен единый стандарт поддержки участников СВО и членов их семей со стороны работодателей, сообщает министерство... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T13:27:00+03:00
2025-10-03T13:27:00+03:00
тульская область
дмитрий миляев
тульская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923592845_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_20efc04ff5a746dce35a9b128c301697.jpg
https://ria.ru/20250918/milyaev-2042317013.html
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923592845_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_544f4f4777c174d7a2337134081685f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий миляев, тульская область
Тульская область, Дмитрий Миляев, Тульская область
Работодатели Тульской области внедрят стандарт поддержки ветеранов СВО

На предприятиях Тульской области внедрят стандарт поддержки ветеранов СВО

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВетераны СВО
Ветераны СВО - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Ветераны СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. На предприятиях Тульской области будет внедрен единый стандарт поддержки участников СВО и членов их семей со стороны работодателей, сообщает министерство массовых коммуникаций области.
Соответствующее дополнение к трехстороннему соглашению между правительством Тульской области, Тульской Федерацией профсоюзов и областным Союзом работодателей было подписано в четверг.
Как отметил губернатор области Дмитрий Миляев, в области выработан комплекс дополнительных мер по реинтеграции в общество участников СВО, вернувшихся домой. В регионе действуют 74 меры социальной поддержки участников СВО и членов их семей. Работает центр "Герой 71" для участников СВО, ветеранов боевых действий и их семей, где можно получить любую помощь – от юридических консультаций до решения бытовых вопросов. Реализуется проект "Герой71", который призван помочь участникам СВО реализовать свой потенциал в Тульской области и адаптироваться к мирной жизни.
"Важно вовлекать в эту работу руководителей предприятий и организаций. В тесном взаимодействии с ними создан Региональный стандарт мер поддержки участников СВО и членов их семей со стороны работодателей. В него вошли лучшие современные практики и мероприятия, встроенные в систему управления предприятием. Уверен, что абсолютное большинство руководителей предприятий и организаций осознают важность поставленной задачи и активно будут внедрять в свою работу положения Стандарта", – приводятся в сообщении слова Миляева.
В региональный стандарт поддержки работников – участников СВО и их семей со стороны работодателей вошло порядка 30 мер, в том числе финансовая помощь и улучшение жилищных условий, организация отдыха и оздоровления участников СВО и членов их семей, медицинское сопровождение и корпоративные пенсионные программы.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Дмитрий Миляев: Тульская область – регион стремительного развития
18 сентября, 10:00
 
Тульская областьДмитрий МиляевТульская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала