https://ria.ru/20251003/ovchinskiy-2045946678.html
Овчинский: павильон "Макет Москвы" отпразднует восьмилетие
Овчинский: павильон "Макет Москвы" отпразднует восьмилетие - РИА Новости, 03.10.2025
Овчинский: павильон "Макет Москвы" отпразднует восьмилетие
На ВДНХ в ближайшие выходные, 4 и 5 октября, проведут программу, посвященную восьмилетию павильона "Макет Москвы", сообщил министр правительства города, глава... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T07:10:00+03:00
2025-10-03T07:10:00+03:00
2025-10-03T07:10:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988651470_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_c83b53612298bfd0c03e01a5ded5ebd9.jpg
https://ria.ru/20251001/ovchinskiy-2045609102.html
https://ria.ru/20250930/ovchinskiy-2045209847.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988651470_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_091a1e2de97703ac6726e944d105cc1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: павильон "Макет Москвы" отпразднует восьмилетие
Овчинский: павильон "Макет Москвы" на ВДНХ отпразднует восьмилетие
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. На ВДНХ в ближайшие выходные, 4 и 5 октября, проведут программу, посвященную восьмилетию павильона "Макет Москвы", сообщил министр правительства города, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Макет Москвы – это уникальный проект, который был создан по решению мэра Москвы Сергея Собянина усилиями более 60 специалистов. За восемь лет работы павильон стал одной из главных достопримечательностей ВДНХ, которую посетили свыше 2,8 миллиона человек. В праздничные дни мы подготовили для гостей насыщенную программу, чтобы каждый смог по-новому взглянуть на столицу", – приводит его слова пресс-служба департамента градостроительной политики.
Как указывается в сообщении, для посетителей павильона подготовили светотехнические шоу, экскурсии с акцентом на историю создания макета, интерактивные викторины.
Пятиминутные светотехнические шоу будут транслировать каждые 30 минут с 11:00 до 19:30. Восемь экскурсий об истории создания макета пройдут в 12:10, 14:10, 16:10 и 18:10.
В 12:40, 14:40, 16:40 и 18:40 после каждой экскурсии будут организованы интерактивные викторины. Они будут посвящены созданию макета, особенностям проекта и фактам о выставочном центре, добавляется в сообщении.