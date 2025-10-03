Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: павильон "Макет Москвы" отпразднует восьмилетие - РИА Новости, 03.10.2025
07:10 03.10.2025
Овчинский: павильон "Макет Москвы" отпразднует восьмилетие
Овчинский: павильон "Макет Москвы" отпразднует восьмилетие - РИА Новости, 03.10.2025
Овчинский: павильон "Макет Москвы" отпразднует восьмилетие
На ВДНХ в ближайшие выходные, 4 и 5 октября, проведут программу, посвященную восьмилетию павильона "Макет Москвы", сообщил министр правительства города, глава... РИА Новости, 03.10.2025
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
https://ria.ru/20251001/ovchinskiy-2045609102.html
https://ria.ru/20250930/ovchinskiy-2045209847.html
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: павильон "Макет Москвы" отпразднует восьмилетие

Овчинский: павильон "Макет Москвы" на ВДНХ отпразднует восьмилетие

министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. На ВДНХ в ближайшие выходные, 4 и 5 октября, проведут программу, посвященную восьмилетию павильона "Макет Москвы", сообщил министр правительства города, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Макет Москвы – это уникальный проект, который был создан по решению мэра Москвы Сергея Собянина усилиями более 60 специалистов. За восемь лет работы павильон стал одной из главных достопримечательностей ВДНХ, которую посетили свыше 2,8 миллиона человек. В праздничные дни мы подготовили для гостей насыщенную программу, чтобы каждый смог по-новому взглянуть на столицу", – приводит его слова пресс-служба департамента градостроительной политики.
министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Овчинский: в Москве открылась выставка лучших строительных проектов города
1 октября, 13:30
1 октября, 13:30
Как указывается в сообщении, для посетителей павильона подготовили светотехнические шоу, экскурсии с акцентом на историю создания макета, интерактивные викторины.
Пятиминутные светотехнические шоу будут транслировать каждые 30 минут с 11:00 до 19:30. Восемь экскурсий об истории создания макета пройдут в 12:10, 14:10, 16:10 и 18:10.
В 12:40, 14:40, 16:40 и 18:40 после каждой экскурсии будут организованы интерактивные викторины. Они будут посвящены созданию макета, особенностям проекта и фактам о выставочном центре, добавляется в сообщении.
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Овчинский: на юго-западе Москвы построили детский сад
30 сентября, 08:58
30 сентября, 08:58
 
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
 
 
