Овчинский: павильон "Макет Москвы" отпразднует восьмилетие

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. На ВДНХ в ближайшие выходные, 4 и 5 октября, проведут программу, посвященную восьмилетию павильона "Макет Москвы", сообщил министр правительства города, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Макет Москвы – это уникальный проект, который был создан по решению мэра Москвы Сергея Собянина усилиями более 60 специалистов. За восемь лет работы павильон стал одной из главных достопримечательностей ВДНХ, которую посетили свыше 2,8 миллиона человек. В праздничные дни мы подготовили для гостей насыщенную программу, чтобы каждый смог по-новому взглянуть на столицу", – приводит его слова пресс-служба департамента градостроительной политики.

Как указывается в сообщении, для посетителей павильона подготовили светотехнические шоу, экскурсии с акцентом на историю создания макета, интерактивные викторины.

Пятиминутные светотехнические шоу будут транслировать каждые 30 минут с 11:00 до 19:30. Восемь экскурсий об истории создания макета пройдут в 12:10, 14:10, 16:10 и 18:10.