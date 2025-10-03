Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: на северо-западе Москвы реновация затронула более 70 домов - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:08 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/ovchinskiy-2045944686.html
Овчинский: на северо-западе Москвы реновация затронула более 70 домов
Овчинский: на северо-западе Москвы реновация затронула более 70 домов - РИА Новости, 03.10.2025
Овчинский: на северо-западе Москвы реновация затронула более 70 домов
На северо-западе Москвы программа реновации затронула более 70 домов, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T10:08:00+03:00
2025-10-03T10:08:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752619_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_e48adc69cb1363dbc1ae39d2e399d8bc.png
https://ria.ru/20251002/ovchinskiy-2045798534.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752619_98:0:2373:1706_1920x0_80_0_0_289233ec0d2e878438ab4cd4949a679b.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: на северо-западе Москвы реновация затронула более 70 домов

Овчинский: на северо-западе Москвы реновация затронула жителей более 70 домов

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвыминистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. На северо-западе Москвы программа реновации затронула более 70 домов, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"На сегодня количество домов, которые затронуло расселение, достигло 72. Из них 42 дома город полностью освободил, а жители переехали в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой", – цитирует Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Овчинский: в Зюзине завершают монтаж фасадов в доме реновации
2 октября, 10:52
В частности, по его словам, в районе Хорошево-Мневники расселили 12 домов, в Северном Тушине – восемь. Еще по шесть расселенных домов приходится на районы Щукино, Южное Тушино и Митино.
Всего в Северо-Западном округе планируется расселить 432 дома, новое жилье получат свыше 86 тысяч москвичей, указывается в сообщении.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала