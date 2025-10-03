https://ria.ru/20251003/ovchinskiy-2045944686.html
Овчинский: на северо-западе Москвы реновация затронула более 70 домов
Овчинский: на северо-западе Москвы реновация затронула более 70 домов - РИА Новости, 03.10.2025
Овчинский: на северо-западе Москвы реновация затронула более 70 домов
На северо-западе Москвы программа реновации затронула более 70 домов, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики... РИА Новости, 03.10.2025
Овчинский: на северо-западе Москвы реновация затронула более 70 домов
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. На северо-западе Москвы программа реновации затронула более 70 домов, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"На сегодня количество домов, которые затронуло расселение, достигло 72. Из них 42 дома город полностью освободил, а жители переехали в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой", – цитирует Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
В частности, по его словам, в районе Хорошево-Мневники расселили 12 домов, в Северном Тушине – восемь. Еще по шесть расселенных домов приходится на районы Щукино, Южное Тушино и Митино.
Всего в Северо-Западном округе планируется расселить 432 дома, новое жилье получат свыше 86 тысяч москвичей, указывается в сообщении.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.