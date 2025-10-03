https://ria.ru/20251003/ombudsmen-2046195895.html
В Харьковской области омбудсмен призвала ООН осудить произвол СБУ
БЕЛГОРОД, 3 окт – РИА Новости. Мировое сообщество, в первую очередь независимые страны, должно добиться от ООН осуждения произвола украинских спецслужб, заявила РИА Новости омбудсмен российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская, комментируя дело о пытках отца жительницы Шебекино.
Жительница Шебекино
Анастасия Быкова ранее рассказала РИА Новости, что СБУ
около полутора часов демонстрировали ей по видеозвонку избиение ее отца и требовали отдать аккаунт в Telegram
, имеющий доступ администратора в харьковском чате, а также собирать информацию о перемещении российской военной техники. Быкова призвала Управление Верховного комиссара по правам человека ООН
расследовать факт пыток со стороны украинских спецслужб.
"Мы ожидаем публичной реакции и дипломатического воздействия на ООН с целью осуждения Украины
за пренебрежение правами человека и применение тактики террора против мирного населения", - сказала Колесник-Лавинская
.
Омбудсмен выразила надежду, что свободные от западного влияния страны "займут принципиальную и человеческую позицию" в вопросе защиты базовых норм международного права.
"Наша общая задача – быть голосом тех, кого пытают и убивают, чтобы их крик больше не оставался без ответа", - заявила Колесник-Лавинская.
Она отметила, что безнаказанность поощряет новые преступления, и только всем вместе можно положить конец беспределу украинской власти и сотрудников СБУ.
Коллективный голос, по ее словам, должен заставить мировое сообщество перейти от слов к реальным действиям и остановить этот произвол.