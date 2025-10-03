Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области омбудсмен призвала ООН осудить произвол СБУ - РИА Новости, 03.10.2025
15:36 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/ombudsmen-2046195895.html
В Харьковской области омбудсмен призвала ООН осудить произвол СБУ
В Харьковской области омбудсмен призвала ООН осудить произвол СБУ - РИА Новости, 03.10.2025
В Харьковской области омбудсмен призвала ООН осудить произвол СБУ
Мировое сообщество, в первую очередь независимые страны, должно добиться от ООН осуждения произвола украинских спецслужб, заявила РИА Новости омбудсмен... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T15:36:00+03:00
2025-10-03T15:36:00+03:00
в мире
шебекино, харьковская область, украина, виктория колесник-лавинская, оон, служба безопасности украины, в мире
Шебекино, Харьковская область, Украина, Виктория Колесник-Лавинская, ООН, Служба безопасности Украины, В мире
В Харьковской области омбудсмен призвала ООН осудить произвол СБУ

Колесник-Лавинская призвала ООН осудить пытки украинских спецслужб

БЕЛГОРОД, 3 окт – РИА Новости. Мировое сообщество, в первую очередь независимые страны, должно добиться от ООН осуждения произвола украинских спецслужб, заявила РИА Новости омбудсмен российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская, комментируя дело о пытках отца жительницы Шебекино.
Жительница Шебекино Анастасия Быкова ранее рассказала РИА Новости, что СБУ около полутора часов демонстрировали ей по видеозвонку избиение ее отца и требовали отдать аккаунт в Telegram, имеющий доступ администратора в харьковском чате, а также собирать информацию о перемещении российской военной техники. Быкова призвала Управление Верховного комиссара по правам человека ООН расследовать факт пыток со стороны украинских спецслужб.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
СБУ пытались завербовать жительницу Белгородской области
2 октября, 06:03
"Мы ожидаем публичной реакции и дипломатического воздействия на ООН с целью осуждения Украины за пренебрежение правами человека и применение тактики террора против мирного населения", - сказала Колесник-Лавинская.
Омбудсмен выразила надежду, что свободные от западного влияния страны "займут принципиальную и человеческую позицию" в вопросе защиты базовых норм международного права.
"Наша общая задача – быть голосом тех, кого пытают и убивают, чтобы их крик больше не оставался без ответа", - заявила Колесник-Лавинская.
Она отметила, что безнаказанность поощряет новые преступления, и только всем вместе можно положить конец беспределу украинской власти и сотрудников СБУ.
Коллективный голос, по ее словам, должен заставить мировое сообщество перейти от слов к реальным действиям и остановить этот произвол.
Солдаты ВСУ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Контрразведчик СБУ возглавлял известную пытками тюрьму ВСУ в Мариуполе
28 сентября, 04:33
 
Шебекино Харьковская область Украина Виктория Колесник-Лавинская ООН Служба безопасности Украины В мире
 
 
