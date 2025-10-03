Миллиардеру Сулейманову предъявили обвинение

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение миллиардеру Ибрагиму Сулейманову в рамках дела об убийстве, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.

"Следователи предъявили Сулейманову обвинение в рамках уголовного дела об убийстве", - рассказали в суде.

По данным ряда СМИ, Сулейманову вменяют причастность к убийству в 2004 году бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля. В рамках дела, как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, арестован Муххамед Дарбишев, а ещё один Дарбишев, старший родственник Муххамеда, после задержания умер от сердечного приступа, рассказал агентству информированный источник.

Покушение на 48-летнего Таля, также руководившего Научно-практическим центром проблем антикризисного управления, было совершено возле дома 18, корпус 3 по Старой Басманной улице. Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в него, после чего скрылся, сообщали РИА Новости в столичном ГУВД. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство" (105 УК РФ ).