Гособвинение просит заочно осудить экс-депутата Азара*

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон просит заочно приговорить к 4 годам лишения свободы бывшего муниципального депутата Илью Азара* (признан в РФ иностранным агентом) по делу об организации деятельности признанной нежелательной в России НПО, передает корреспондент РИА Новости из зала Никулинского суда Москвы.
"Прошу признать Азара* виновным… назначить ему наказание в виде 4 лет в колонии общего режима",- сказал гособвинитель.
Для бывших муниципальных депутатов Игоря Глека, Елены Русаковой и Сергея Власова запрошено аналогичное наказание.
Всем им вменяется часть 3 статьи 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации). Максимальное наказание по ней - до шести лет лишения свободы.
Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России созданной в Германии неправительственной организации "Депутаты Мирной России"**.
Как отмечала столичная прокуратура, сопредседателем НПО был избран бывший депутат муниципального округа Тропарёво-Никулино Игорь Глек, а членами управляющего совета стали бывшие депутаты различных муниципальных округов Москвы Илья Азар*, Елена Русакова и Сергей Власов.
Как поясняли в ведомстве, Глек, Азар*, Русакова и Власов организуют и проводят за границей мероприятия, "направленные на сохранение функционала организации, поддержание ее структуры и координацию сторонников". Кроме того, они распространяют в интернете материалы об экономических, политических и социальных процессах в России, что свидетельствует о "целенаправленных действиях по сохранению присутствия организации в информационном пространстве страны и обеспечению ее дальнейшего влияния".
* признан в РФ иностранным агентом
* организация, признанная нежелательной в РФ
