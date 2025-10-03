https://ria.ru/20251003/obrushenie-2046082696.html
Во Владивостоке занятия в энергоколледже перевели на другие площадки
Во Владивостоке занятия в энергоколледже перевели на другие площадки - РИА Новости, 03.10.2025
Во Владивостоке занятия в энергоколледже перевели на другие площадки
Учебный процесс в энергоколледже во Владивостоке, здание которого частично обрушилось утром пятницы, перевели на другие площадки, сообщили журналистам в... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T05:23:00+03:00
2025-10-03T05:23:00+03:00
2025-10-03T10:59:00+03:00
владивосток
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046097489_0:123:1280:843_1920x0_80_0_0_5f578ce07cb5e6b54c728b610fa62147.jpg
https://ria.ru/20250921/shkola-2043288610.html
владивосток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046097489_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_890980dbd23dbb9397c3ce49b40ac3dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Владивосток, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Во Владивостоке занятия в энергоколледже перевели на другие площадки
Занятия в колледже Владивостока, где рухнуло здание, перевели на другие площадки
ВЛАДИВОСТОК, 3 окт - РИА Новости. Учебный процесс в энергоколледже во Владивостоке, здание которого частично обрушилось утром пятницы, перевели на другие площадки, сообщили журналистам в правительстве Приморья.
Утром 3 октября при проведении строительно-монтажных работ произошло обрушение части здания энергетического колледжа на улице Сахалинской, сообщало региональное следственное управление СК РФ
. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. По данным прокуратуры, помещение колледжа было введено в эксплуатацию в 1972 году. Там обрушились железобетонные потолочные перекрытия, нарушена целостность части фасада здания. Ведомство проводит проверку, доступ на территорию колледжа ограничен. В правительстве Приморья сообщили, что здание не было в аварийном состоянии.
"В связи с инцидентом в энергетическом колледже учебный процесс оперативно переведен на другие площадки. Занятия организованы в корпусах на улице Борисенко, и при необходимости будут задействованы другие ресурсы. В настоящее время в колледже корректируется расписание, занятия будут проводиться в две смены, чтобы обеспечить непрерывность образовательного процесса для всех студентов", - сообщили в правительстве.