Во Владивостоке занятия в энергоколледже перевели на другие площадки
05:23 03.10.2025 (обновлено: 10:59 03.10.2025)
Во Владивостоке занятия в энергоколледже перевели на другие площадки
Во Владивостоке занятия в энергоколледже перевели на другие площадки - РИА Новости, 03.10.2025
Во Владивостоке занятия в энергоколледже перевели на другие площадки
Учебный процесс в энергоколледже во Владивостоке, здание которого частично обрушилось утром пятницы, перевели на другие площадки, сообщили журналистам в... РИА Новости, 03.10.2025
владивосток
россия
https://ria.ru/20250921/shkola-2043288610.html
владивосток
россия
владивосток, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Владивосток, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Во Владивостоке занятия в энергоколледже перевели на другие площадки

Занятия в колледже Владивостока, где рухнуло здание, перевели на другие площадки

ВЛАДИВОСТОК, 3 окт - РИА Новости. Учебный процесс в энергоколледже во Владивостоке, здание которого частично обрушилось утром пятницы, перевели на другие площадки, сообщили журналистам в правительстве Приморья.
Утром 3 октября при проведении строительно-монтажных работ произошло обрушение части здания энергетического колледжа на улице Сахалинской, сообщало региональное следственное управление СК РФ. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. По данным прокуратуры, помещение колледжа было введено в эксплуатацию в 1972 году. Там обрушились железобетонные потолочные перекрытия, нарушена целостность части фасада здания. Ведомство проводит проверку, доступ на территорию колледжа ограничен. В правительстве Приморья сообщили, что здание не было в аварийном состоянии.
"В связи с инцидентом в энергетическом колледже учебный процесс оперативно переведен на другие площадки. Занятия организованы в корпусах на улице Борисенко, и при необходимости будут задействованы другие ресурсы. В настоящее время в колледже корректируется расписание, занятия будут проводиться в две смены, чтобы обеспечить непрерывность образовательного процесса для всех студентов", - сообщили в правительстве.
Обрушенная часть здания школы 1937 года постройки в Татарске Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
В Новосибирской области обрушилась часть здания школы
21 сентября, 07:40
 
