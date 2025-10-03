Судебные приставы в торговом центре Новосибирска обнаружили девочку, которая находилась в федеральном розыске

В Новосибирске нашли девочку, которую отец три года назад увез от матери

НОВОСИБИРСК, 3 окт — РИА Новости. Судебные приставы нашли в Новосибирске девочку, которая находилась в федеральном розыске после того, как отец три года назад увез ее от матери, сообщил региональный главк ФССП.

В управлении пояснили, что в феврале судебные приставы Липецка объявили в исполнительный розыск девочку, ее отца и бабушку. Когда стало известно, что они находятся в Новосибирске , дело передали местным приставам, и те вели розыск с сентября.

"Благодаря взаимодействию судебных приставов и сотрудников МВД местонахождение девочки и бабушки было установлено по камерам видеонаблюдения в торговом центре. Оперативная группа, состоящая из сотрудников ГУФССП России по Новосибирской области и полиции, задержала их на выходе из ТРЦ", — говорится в релизе.

Причиной розыска стало неисполнение отцом решения суда о передаче девочки его бывшей супруге. Мужчина намеренно скрывал дочь от матери и судебных приставов.

"В объяснении он указал, что намеренно не исполнял решение суда о передаче несовершеннолетней дочери, так как с данным решением не согласен", — добавили в ФССП.