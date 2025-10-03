Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске нашли девочку, которую отец три года назад увез от матери - РИА Новости, 03.10.2025
11:11 03.10.2025 (обновлено: 12:54 03.10.2025)
В Новосибирске нашли девочку, которую отец три года назад увез от матери
В Новосибирске нашли девочку, которую отец три года назад увез от матери
Судебные приставы нашли в Новосибирске девочку, которая находилась в федеральном розыске после того, как отец три года назад увез ее от матери, сообщил... РИА Новости, 03.10.2025
происшествия
новосибирская область
новосибирск
липецк
новосибирская область
новосибирск
липецк
происшествия, новосибирская область, новосибирск, липецк
Происшествия, Новосибирская область, Новосибирск, Липецк
В Новосибирске нашли девочку, которую отец три года назад увез от матери

В ТЦ Новосибирска нашли похищенную три года назад отцом девочку

© Фото : ГУФССП России по Новосибирской области/ВКонтактеСудебные приставы в торговом центре Новосибирска обнаружили девочку, которая находилась в федеральном розыске
Судебные приставы в торговом центре Новосибирска обнаружили девочку, которая находилась в федеральном розыске - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото : ГУФССП России по Новосибирской области/ВКонтакте
Судебные приставы в торговом центре Новосибирска обнаружили девочку, которая находилась в федеральном розыске
НОВОСИБИРСК, 3 окт — РИА Новости. Судебные приставы нашли в Новосибирске девочку, которая находилась в федеральном розыске после того, как отец три года назад увез ее от матери, сообщил региональный главк ФССП.
В управлении пояснили, что в феврале судебные приставы Липецка объявили в исполнительный розыск девочку, ее отца и бабушку. Когда стало известно, что они находятся в Новосибирске, дело передали местным приставам, и те вели розыск с сентября.
"Благодаря взаимодействию судебных приставов и сотрудников МВД местонахождение девочки и бабушки было установлено по камерам видеонаблюдения в торговом центре. Оперативная группа, состоящая из сотрудников ГУФССП России по Новосибирской области и полиции, задержала их на выходе из ТРЦ", — говорится в релизе.
Причиной розыска стало неисполнение отцом решения суда о передаче девочки его бывшей супруге. Мужчина намеренно скрывал дочь от матери и судебных приставов.
"В объяснении он указал, что намеренно не исполнял решение суда о передаче несовершеннолетней дочери, так как с данным решением не согласен", — добавили в ФССП.
Девочку в присутствии понятых и сотрудников опеки судебный пристав передал в центр социальной помощи семье и детям. Поскольку мать и дочь не виделись три года, сейчас с ними работают психологи, чтобы подготовить к встрече.
ПроисшествияНовосибирская областьНовосибирскЛипецк
 
 
