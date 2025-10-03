https://ria.ru/20251003/novosibirsk-2046122319.html
В Новосибирске нашли девочку, которую отец три года назад увез от матери
В Новосибирске нашли девочку, которую отец три года назад увез от матери - РИА Новости, 03.10.2025
В Новосибирске нашли девочку, которую отец три года назад увез от матери
Судебные приставы нашли в Новосибирске девочку, которая находилась в федеральном розыске после того, как отец три года назад увез ее от матери, сообщил... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T11:11:00+03:00
2025-10-03T11:11:00+03:00
2025-10-03T12:54:00+03:00
происшествия
новосибирская область
новосибирск
липецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046143226_0:83:1125:716_1920x0_80_0_0_6bce52579a9d3314d3c67fff59910c6b.jpg
https://ria.ru/20251001/dagestan-2045625513.html
новосибирская область
новосибирск
липецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046143226_0:0:1125:845_1920x0_80_0_0_e27e28823ba4d5f9f3c7b2deea555689.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирская область, новосибирск, липецк
Происшествия, Новосибирская область, Новосибирск, Липецк
В Новосибирске нашли девочку, которую отец три года назад увез от матери
В ТЦ Новосибирска нашли похищенную три года назад отцом девочку
НОВОСИБИРСК, 3 окт — РИА Новости. Судебные приставы нашли в Новосибирске девочку, которая находилась в федеральном розыске после того, как отец три года назад увез ее от матери, сообщил региональный главк ФССП.
В управлении пояснили, что в феврале судебные приставы Липецка
объявили в исполнительный розыск девочку, ее отца и бабушку. Когда стало известно, что они находятся в Новосибирске
, дело передали местным приставам, и те вели розыск с сентября.
"Благодаря взаимодействию судебных приставов и сотрудников МВД местонахождение девочки и бабушки было установлено по камерам видеонаблюдения в торговом центре. Оперативная группа, состоящая из сотрудников ГУФССП России
по Новосибирской области и полиции, задержала их на выходе из ТРЦ", — говорится в релизе.
Причиной розыска стало неисполнение отцом решения суда о передаче девочки его бывшей супруге. Мужчина намеренно скрывал дочь от матери и судебных приставов.
"В объяснении он указал, что намеренно не исполнял решение суда о передаче несовершеннолетней дочери, так как с данным решением не согласен", — добавили в ФССП.
Девочку в присутствии понятых и сотрудников опеки судебный пристав передал в центр социальной помощи семье и детям. Поскольку мать и дочь не виделись три года, сейчас с ними работают психологи, чтобы подготовить к встрече.