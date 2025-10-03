https://ria.ru/20251003/novorossijsk-2046063784.html
В Новороссийске отразили атаку беспилотников
В Новороссийске отразили атаку беспилотников
Глава Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram-канале сообщил об отражении атаки БПЛА над городом. РИА Новости, 03.10.2025
новороссийск
Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об отражении атаки БПЛА над городом