В Норвегии ищут пятерых солдат, потерявшихся у границы с Россией

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В Норвегии ищут пятерых солдат-призывников, потерявшихся во время учений в граничащем с Россией норвежском Финнмарке, сообщает телеканал В Норвегии ищут пятерых солдат-призывников, потерявшихся во время учений в граничащем с Россией норвежском Финнмарке, сообщает телеканал TV2 со ссылкой на полицию.

"Полиция в Финнмарке начала поисковую операцию после сообщения о том, что десять солдат не вернулись с учений. Пятеро из них были найдены в целости и сохранности", - передаёт телеканал.

Как сообщает представитель полиции Ёрген Хёукланн Хансен, трое из пяти нашедшихся сами вышли к оговоренному месту встречи, еще двоих нашли с вертолёта. Поиски оставшихся пяти продолжаются, также привлечены дроны и собаки.

В полиции считают, что пропавшие могли перепутать время встречи. Кроме того, рассматривается версия несчастного случая, они также могли просто заблудиться, считают правоохранители.

По словам представителя вооруженных сил, поиски начались, потому что солдаты не вышли на связь в условленное время. Отмечается, что на учениях отрабатывалась способность долгое время оставаться незамеченными.