https://ria.ru/20251003/norvegija-2046076975.html
В Норвегии ищут пятерых солдат, потерявшихся у границы с Россией
В Норвегии ищут пятерых солдат, потерявшихся у границы с Россией - РИА Новости, 03.10.2025
В Норвегии ищут пятерых солдат, потерявшихся у границы с Россией
В Норвегии ищут пятерых солдат-призывников, потерявшихся во время учений в граничащем с Россией норвежском Финнмарке, сообщает телеканал TV2 со ссылкой на... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T03:42:00+03:00
2025-10-03T03:42:00+03:00
2025-10-03T03:42:00+03:00
в мире
норвегия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996120409_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41a6b86c1f3ea09e3e66188fbd5c1e8d.jpg
https://ria.ru/20250331/voennye-2008464921.html
https://ria.ru/20250907/kanada-2040235271.html
норвегия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996120409_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a1e614f81bcc930747efa5a74297f9b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, норвегия, россия
В Норвегии ищут пятерых солдат, потерявшихся у границы с Россией
В Норвегии пропали солдаты, отрабатывавшие навыки незаметности у границы России
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.
В Норвегии ищут пятерых солдат-призывников, потерявшихся во время учений в граничащем с Россией норвежском Финнмарке, сообщает телеканал TV2
со ссылкой на полицию.
"Полиция в Финнмарке начала поисковую операцию после сообщения о том, что десять солдат не вернулись с учений. Пятеро из них были найдены в целости и сохранности", - передаёт телеканал.
Как сообщает представитель полиции Ёрген Хёукланн Хансен, трое из пяти нашедшихся сами вышли к оговоренному месту встречи, еще двоих нашли с вертолёта. Поиски оставшихся пяти продолжаются, также привлечены дроны и собаки.
В полиции считают, что пропавшие могли перепутать время встречи. Кроме того, рассматривается версия несчастного случая, они также могли просто заблудиться, считают правоохранители.
По словам представителя вооруженных сил, поиски начались, потому что солдаты не вышли на связь в условленное время. Отмечается, что на учениях отрабатывалась способность долгое время оставаться незамеченными.
Как сообщает телерадиокомпания NRK, учения длились почти две недели и должны были завершиться утром в четверг.