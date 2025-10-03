Рейтинг@Mail.ru
В Норвегии ищут пятерых солдат, потерявшихся у границы с Россией - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:42 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/norvegija-2046076975.html
В Норвегии ищут пятерых солдат, потерявшихся у границы с Россией
В Норвегии ищут пятерых солдат, потерявшихся у границы с Россией - РИА Новости, 03.10.2025
В Норвегии ищут пятерых солдат, потерявшихся у границы с Россией
В Норвегии ищут пятерых солдат-призывников, потерявшихся во время учений в граничащем с Россией норвежском Финнмарке, сообщает телеканал TV2 со ссылкой на... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T03:42:00+03:00
2025-10-03T03:42:00+03:00
в мире
норвегия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996120409_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41a6b86c1f3ea09e3e66188fbd5c1e8d.jpg
https://ria.ru/20250331/voennye-2008464921.html
https://ria.ru/20250907/kanada-2040235271.html
норвегия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996120409_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a1e614f81bcc930747efa5a74297f9b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, норвегия, россия
В мире, Норвегия, Россия
В Норвегии ищут пятерых солдат, потерявшихся у границы с Россией

В Норвегии пропали солдаты, отрабатывавшие навыки незаметности у границы России

© AP Photo / Mindaugas KulbisНорвежские военные
Норвежские военные - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Норвежские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В Норвегии ищут пятерых солдат-призывников, потерявшихся во время учений в граничащем с Россией норвежском Финнмарке, сообщает телеканал TV2 со ссылкой на полицию.
"Полиция в Финнмарке начала поисковую операцию после сообщения о том, что десять солдат не вернулись с учений. Пятеро из них были найдены в целости и сохранности", - передаёт телеканал.
Операция по извлечению из болота американской бронированной ремонтно-эвакуационной машины М88 в Литве - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Пропавших в Литве трех американских военных нашли мертвыми
31 марта, 17:29
Как сообщает представитель полиции Ёрген Хёукланн Хансен, трое из пяти нашедшихся сами вышли к оговоренному месту встречи, еще двоих нашли с вертолёта. Поиски оставшихся пяти продолжаются, также привлечены дроны и собаки.
В полиции считают, что пропавшие могли перепутать время встречи. Кроме того, рассматривается версия несчастного случая, они также могли просто заблудиться, считают правоохранители.
По словам представителя вооруженных сил, поиски начались, потому что солдаты не вышли на связь в условленное время. Отмечается, что на учениях отрабатывалась способность долгое время оставаться незамеченными.
Как сообщает телерадиокомпания NRK, учения длились почти две недели и должны были завершиться утром в четверг.
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Пропавшего в Латвии канадского военного нашли мертвым
7 сентября, 04:37
 
В миреНорвегияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала