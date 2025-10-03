Новые возможности нацпавильонов обсудят на форуме "Сделано в России"

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Сессия "От мер государственной поддержки к экосистеме: новые возможности российских национальных павильонов за рубежом в продвижении и розничных продажах" пройдет 21 октября в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России", также на мероприятии состоится награждение победителя в номинации "Лучший оператор павильона за рубежом в 2024 году", сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ).

"В рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" Российский экспортный центр в сотрудничестве с профильными ведомствами активно развивает инструменты поддержки отечественных компаний на внешних рынках. Так, в ходе первой части сессии представители и эксперты РЭЦ представят участникам набор мер государственной поддержки экспортеров, которые будут предоставляться РЭЦ в качестве агента правительства РФ совместно с Минпромторгом и Минсельхозом РФ в 2026 году", - говорится в сообщении.

Также одним из наиболее эффективных инструментов продвижения продукции являются российские национальные павильоны за рубежом, о которых пойдет дискуссия во второй части сессии.

"Мы переходим к новой концепции национальных павильонов. Если раньше фокус был на агропромышленном комплексе, то с этого года мы будем продвигать и промышленные товары под единым зонтичным брендом "Сделано в России", - уточнил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

На сегодняшний день с 2017 года павильоны успешно функционируют в шести ключевых странах: Китае, ОАЭ, Вьетнаме, Египте, Турции и Саудовской Аравии. В них уже представлено более 3250 наименований товаров от 185 ведущих российских производителей АПК.

Ключевыми для обсуждения на сессии станут вопросы о том, какие новые возможности для продвижения промышленной продукции открывает расширение формата павильонов, о текущих результатах создания партнерских точек и каналов розничных продаж в провинциях Китая.

Кроме того, участники обсудят потенциал розничных каналов продаж для участников павильонов, эффективные стратегии рекламных кампаний для повышения узнаваемости бренда "Сделано в России" через павильоны и магазины и новые векторы развития программы по продвижению продовольственной, промышленной продукции и услуг.

Модераторами сессии выступят Антон Борисов, журналист и телеведущий "России 24", амбассадор бренда "Сделано в России", и Алексей Солодов, вице-президент Российского экспортного центра.

В качестве ключевых спикеров к участию приглашены представители Минпромторга и Минсельхоза РФ, генеральный директор группы компаний "Энергия Экспорта", оператора российского национального павильона в КНР Илья Романов. Представители региональных партнеров из КНР: Heilongjiang Transportation Investment International Logistics Trade Group Co., Ltd. (провинция Хэйлунцзян), Liaoning Exhibition and Trade Group Co., Ltd. (провинция Ляонин). Также в сессии примет участие замгенерального директора Diva Export Food Industry Trade Ltd., оператора российского национального павильона в Турции Даниэла Эдис и представители компаний-участников павильонов.

В дискуссии также примут участие эксперты: Павел Баландин (Nguyen Hong Company Limited, оператор российского национального павильона в Социалистической Республике Вьетнам), Алексей Бусев (ИНКОНА, Российско-Эмиратский деловой совет, оператор российских национальных павильонов в Объединенных Арабских Эмиратах и Королевстве Саудовская Аравия), Амр Мохамед Захран Эльбелтаги (Nadiejda Import&Export, оператор российского национального павильона в Арабской Республике Египет), а также представители РЭЦ — Константин Евстюхин (управляющий директор по администрированию субсидий) и Виталий Дулиенко (директор по развитию розничной сети российских национальных павильонов).

Регистрация на Международный экспортный форум "Сделано в России" открыта до 13 октября на официальном сайте. Участие бесплатное. В рамках форума с 1 сентября по 22 октября РЭЦ организует масштабную выставку Made in Russia в экспозиции Национального центра "Россия", где продемонстрированы достижения отечественных экспортеров. Посетить экспозицию можно бесплатно после регистрации на сайте russia.ru. Генеральные партнеры форума - ЭКСАР и Росэксимбанк. Партнер деловой программы — правительство Москвы. Национальный бренд "Сделано в России" Российский экспортный центр продвигает совместно фондом "Росконгресс".