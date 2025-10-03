Рейтинг@Mail.ru
Финляндия призвала НАТО начать наращивать расходы на оборону - РИА Новости, 03.10.2025
13:03 03.10.2025 (обновлено: 13:10 03.10.2025)
Финляндия призвала НАТО начать наращивать расходы на оборону
Финляндия призвала НАТО начать наращивать расходы на оборону - РИА Новости, 03.10.2025
Финляндия призвала НАТО начать наращивать расходы на оборону
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен призвал страны НАТО немедленно начать наращивать расходы на оборону, не затягивая процесс на 10 лет, как было оговорено РИА Новости, 03.10.2025
Финляндия призвала НАТО начать наращивать расходы на оборону

В Финляндии призвали НАТО нарастить расходы на оборону немедленно

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен призвал страны НАТО немедленно начать наращивать расходы на оборону, не затягивая процесс на 10 лет, как было оговорено на саммите блока в июле.
"Соглашение НАТО состояло в том, что необходимо быть готовыми к расходам на уровне 3,5% за 10 лет. Нет, нет, нужно начать немедленно", - заявил Хяккянен в интервью телеканалу Euronews.
Телеканал напоминает, что цель по расходам на оборону на уровне 5% ВВП, о которой ранее договорились страны НАТО, включает траты 3,5% ВВП на оборону и 1,5% ВВП на связанные с обороной и безопасностью нужды.
Хяккянен добавил, что в коллективной обороне НАТО существуют бреши.
"США говорят, что смещают баланс в сторону Индо-Тихоокеанского региона и внутренней безопасности. Мы видим результаты. Европейцы должны платить свою честную долю и покупать вооружения, чтобы заполнять бреши США", - сказал Хяккянен.
Хяккянен отметил, что страны Европы сталкиваются со сложностями при противодействии беспилотникам таким образом, чтобы это было рентабельно и не причиняло сопутствующий ущерб.
Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
