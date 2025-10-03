Финляндия призвала НАТО начать наращивать расходы на оборону

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен призвал страны НАТО немедленно начать наращивать расходы на оборону, не затягивая процесс на 10 лет, как было оговорено на саммите блока в июле.

"Соглашение НАТО состояло в том, что необходимо быть готовыми к расходам на уровне 3,5% за 10 лет. Нет, нет, нужно начать немедленно", - заявил Хяккянен в интервью телеканалу Euronews

Телеканал напоминает, что цель по расходам на оборону на уровне 5% ВВП, о которой ранее договорились страны НАТО, включает траты 3,5% ВВП на оборону и 1,5% ВВП на связанные с обороной и безопасностью нужды.

Хяккянен добавил, что в коллективной обороне НАТО существуют бреши.

"США говорят, что смещают баланс в сторону Индо-Тихоокеанского региона и внутренней безопасности. Мы видим результаты. Европейцы должны платить свою честную долю и покупать вооружения, чтобы заполнять бреши США", - сказал Хяккянен.

Хяккянен отметил, что страны Европы сталкиваются со сложностями при противодействии беспилотникам таким образом, чтобы это было рентабельно и не причиняло сопутствующий ущерб.

Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге , взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.