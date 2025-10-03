МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен призвал страны НАТО немедленно начать наращивать расходы на оборону, не затягивая процесс на 10 лет, как было оговорено на саммите блока в июле.
Телеканал напоминает, что цель по расходам на оборону на уровне 5% ВВП, о которой ранее договорились страны НАТО, включает траты 3,5% ВВП на оборону и 1,5% ВВП на связанные с обороной и безопасностью нужды.
Хяккянен добавил, что в коллективной обороне НАТО существуют бреши.
"США говорят, что смещают баланс в сторону Индо-Тихоокеанского региона и внутренней безопасности. Мы видим результаты. Европейцы должны платить свою честную долю и покупать вооружения, чтобы заполнять бреши США", - сказал Хяккянен.
Хяккянен отметил, что страны Европы сталкиваются со сложностями при противодействии беспилотникам таким образом, чтобы это было рентабельно и не причиняло сопутствующий ущерб.
Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Стубб сделал заявление о войне с Россией
28 сентября, 16:54