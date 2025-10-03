СК рассказал, сколько наемников ВСУ заочно привлекаются к ответственности

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Свыше тысячи иностранцев заочно привлекаются к ответственности за наемничество в рядах ВСУ, сообщила пресс-служба СК РФ.

В СК РФ добавили, что уже завершено расследование 185 уголовных дел в отношении наемников, по 145 – состоялись обвинительные приговоры.