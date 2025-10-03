Рейтинг@Mail.ru
СК рассказал, сколько наемников ВСУ заочно привлекаются к ответственности - РИА Новости, 03.10.2025
10:51 03.10.2025
СК рассказал, сколько наемников ВСУ заочно привлекаются к ответственности
СК рассказал, сколько наемников ВСУ заочно привлекаются к ответственности - РИА Новости, 03.10.2025
СК рассказал, сколько наемников ВСУ заочно привлекаются к ответственности
Свыше тысячи иностранцев заочно привлекаются к ответственности за наемничество в рядах ВСУ, сообщила пресс-служба СК РФ. РИА Новости, 03.10.2025
Новости
россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК рассказал, сколько наемников ВСУ заочно привлекаются к ответственности

СК привлек к ответственности более тысячи иностранцев за наемничество в ВСУ

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Свыше тысячи иностранцев заочно привлекаются к ответственности за наемничество в рядах ВСУ, сообщила пресс-служба СК РФ.
"Следователи СК России продолжают устанавливать и привлекать к уголовной ответственности иностранцев, участвующих в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований за денежное вознаграждение. На данный момент заочно привлечены 1004 иностранных гражданина", - сказали в ведомстве.
В СК РФ добавили, что уже завершено расследование 185 уголовных дел в отношении наемников, по 145 – состоялись обвинительные приговоры.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Иностранные наемники использовали мобилизованных ВСУ как живой щит
16 сентября, 04:31
 
