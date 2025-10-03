Рейтинг@Mail.ru
Колумбийские наемники из ВСУ присоединились к "Волкам пустыни" в Судане - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:40 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/naemniki-2046083813.html
Колумбийские наемники из ВСУ присоединились к "Волкам пустыни" в Судане
Колумбийские наемники из ВСУ присоединились к "Волкам пустыни" в Судане - РИА Новости, 03.10.2025
Колумбийские наемники из ВСУ присоединились к "Волкам пустыни" в Судане
Колумбийские наемники, ранее воевавшие в ВСУ, вошли в состав отряда боевиков "Волки пустыни" в Судане, сообщил РИА Новости автор экспертного заключения для... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T05:40:00+03:00
2025-10-03T05:40:00+03:00
в мире
судан
украина
колумбия
густаво петро
николай тавдумадзе (посол рф в боготе )
вооруженные силы украины
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564404110_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_11de98d0f7735a9086ece1730d8b4bc0.jpg
https://ria.ru/20240830/fsb-1969399322.html
https://ria.ru/20250403/amerika-2009016745.html
https://ria.ru/20251002/sudan-2045760691.html
судан
украина
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564404110_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_73f17d00157b56b7211b4596b72b870c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, судан, украина, колумбия, густаво петро, николай тавдумадзе (посол рф в боготе ), вооруженные силы украины, оон
В мире, Судан, Украина, Колумбия, Густаво Петро, Николай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе ), Вооруженные силы Украины, ООН
Колумбийские наемники из ВСУ присоединились к "Волкам пустыни" в Судане

Колумбийцы из ВСУ вошли в состав боевиков "Волки пустыни" в Судане

© AP Photo / Hussein MallaСуданские военнослужащие из формирования "Силы быстрой поддержки" в Хартуме, Судан
Суданские военнослужащие из формирования Силы быстрой поддержки в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Hussein Malla
Суданские военнослужащие из формирования "Силы быстрой поддержки" в Хартуме, Судан . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости, Олег Краев. Колумбийские наемники, ранее воевавшие в ВСУ, вошли в состав отряда боевиков "Волки пустыни" в Судане, сообщил РИА Новости автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес.
В суданском Дарфуре ликвидировали украинских и колумбийских наемников, воевавших за мятежников, о чем РИА Новости сообщили первого октября в шестой пехотной дивизии армии Судана.
Задержанные колумбийские наемники - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
ФСБ задержала двух наемников из Колумбии за участие в боях на стороне ВСУ
30 августа 2024, 10:33
"Многие боевики, воюющие в подразделении "Волки пустыни", прибыли с Украины... У них безусловно есть связи с подразделениями на Украине и украинскими вербовщиками", - заявил Уруэнья Санчес.
Собеседник агентства сообщил, что по самым консервативным оценкам численность колумбийцев в Судане составляет 400-500 человек.
"Некоторые источники утверждают, что их более тысячи, прибыли они для участия в этом конфликте при поддержке ОАЭ, а среди них, в том числе, и те, кто служил на Украине", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что колумбийские наемники чувствуют себя "комфортнее" в Судане, чем в условиях технологичной войны против ВС РФ, поскольку в этой африканской стране война нерегулярная и больше похожа на боевые действия с участием повстанческих группировок в Колумбии.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Сестра колумбийского наемника ВСУ рассказала, как оттуда бегут в Европу
3 апреля, 04:48
Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) подчеркивал, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.
Вооруженные силы Судана 26 марта объявили о полном освобождении столицы страны Хартума от СБР и продолжают наступление на их позиции в его окрестностях. Повстанцы, в свою очередь, в первой половине апреля активизировали боевые действия на юге и западе государства, в особенности в регионах Дарфур и Кордофан, и 15 апреля объявили о формировании собственного правительства на подконтрольных территориях. Обе стороны вооруженного конфликта обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей.
Судан - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Колумбийские наемники обучают детей-солдат в Судане
2 октября, 04:11
 
В миреСуданУкраинаКолумбияГуставо ПетроНиколай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе )Вооруженные силы УкраиныООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала