Колумбийские наемники из ВСУ присоединились к "Волкам пустыни" в Судане

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости, Олег Краев. Колумбийские наемники, ранее воевавшие в ВСУ, вошли в состав отряда боевиков "Волки пустыни" в Судане, сообщил РИА Новости автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес.