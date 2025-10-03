Романтические истории и пародийные шоу: лучшие мюзиклы столицы

Мюзикл остается одним из любимых публикой жанров. Легкие истории, универсальные актеры, которые прекрасно поют и танцуют, интересная хореография и хорошая музыка – этот рецепт успеха делает такие шоу популярными среди зрителей разных возрастов и вкусов. Успешные "долгожители" и новые постановки – в нашем обзоре.

Мюзикл "Мамма Мимо! или Мюзикл пошел не так"

Театр "Маска"

© Фото предоставлено пресс-службой "Бродвей Москва" Мюзикл "Мама МИМО" © Фото предоставлено пресс-службой "Бродвей Москва" Мюзикл "Мама МИМО"

Это шоу (12+) его создатели называют пародийным мюзиклом-катастрофой. Энергетика актеров заряжает зрителей, и зал от души сопереживает героям, смеется и аплодирует. Сюжет располагает к искрометным шуткам, веселью и хорошей музыке. История рассказывает о том, как директор завода выделяет скромному театру в районном ДК бюджет на постановку мюзикла Mamma Mia!, а в день премьеры все идет наперекосяк. За считанные часы героям нужно полностью пересобрать спектакль – придумать новый сюжет, найти другую музыку и написать слова буквально на коленке. Спасение они находят в золотом фонде мировой поп-музыки – с хитами Адель, Шер и Гвен Стефани, группы The Queen и других суперзвезд. Мюзикл можно посмотреть 3-5 и 14-19 октября, 6-16 ноября.

Мюзикл "Любовь без памяти"

"Вегас Сити Холл"

© Фото предоставлено пресс-службой мюзикла "Любовь без памяти" Мюзикл "Любовь без памяти" © Фото предоставлено пресс-службой мюзикла "Любовь без памяти" Мюзикл "Любовь без памяти"

Новый мюзикл "Любовь без памяти" (12+) рассказывает о молодом музыканте Саше, который приезжает в Москву из Ростова-на-Дону в погоне за успехом, но неожиданно встречает любовь. Сюжет повествует о трудном выборе между амбициями и чувствами, о предательстве и верности, о том, как сохранить себя на пути к мечте. Эта история напоминает реальную биографию известного российского рэпера и музыканта Басты. Сам он – настоящее имя Василий Вакулеко – отвечает за музыкальную часть мюзикла. Режиссером постановки выступил трехкратный лауреат "Золотой маски" Алексей Франдетти. В спектакле прозвучат как новые композиции, так и переработанные хиты артиста, включая "Сансару", "На заре" и "Моя игра". Над визуальной частью работает звездная команда постановщиков: художник Анастасия Пугашкина, художник по свету Иван Виноградов и хореограф Ирина Кашуба. Спектакль идет ежедневно с 5 октября.

"Последняя сказка"

Театр МДМ

© Фото предоставлено пресс-службой "Бродвей Москва" Мюзикл "Последняя сказка" © Фото предоставлено пресс-службой "Бродвей Москва" Мюзикл "Последняя сказка"

Этот мюзикл (12+) по мотивам восточных легенд идет на сцене театра МДМ уже не первый месяц. Его посмотрели более 400 тысяч зрителей, но постановка по-прежнему собирает полный зал. Это – история современной молодой московской пары: Макса и его девушки Жени, которые неожиданно оказываются в мире "Тысячи и одной ночи". Постановщики создали на сцене фантастический мир сказочного Востока – роскошные дворцы появляются буквально из воздуха, мистический караван проходит через зрительный зал, а герои летают на настоящем ковре-самолете. Специально для этой сцены бельгийские инженеры разработали особую технологию, которая позволяет имитировать эффект развевающегося на ветру ковра. Музыкальные номера с восточными мотивами переплетаются с современными ритмами, а хит Таркана Şikidim в новой аранжировке превратился в феерический "Танец огня". Спектакль идет ежедневно, кроме понедельника.

"Вальс-бостон"

Театр Эстрады

© Фото предоставлено пресс-службой медиагруппы "Красный квадрат" Мюзикл "Вальс Бостон" © Фото предоставлено пресс-службой медиагруппы "Красный квадрат" Мюзикл "Вальс Бостон"

Новая постановка (16+), которую можно посмотреть ежедневно до 29 ноября, основана на известных мелодиях Александра Розенбаума. О спектакле по своим песням певец мечтал многие годы, однако осуществить проект удалось только сейчас. В мюзикле звучат 22 аранжировки его композиций, благодаря которым любимые многими темы обрели новое звучание.

История разворачивается в Ростове-на-Дону начала ХХ века. Главный герой Константин, талантливый студент-медик, однажды случайно спасает жизнь вору, и с этого момента его жизнь меняется. В этом сюжете переплетаются полное беззаконие и настоящая дружба, любовь к девушке и чувство долга.

Режиссером спектакля выступил Михаил Миронов – постановщик одного из самых кассовых российских мюзиклов "Ничего не бойся, я с тобой". Вместе с Михаилом над постановкой работала уже сплоченная команда авторов: музыкальный руководитель Евгений Загот и художник-постановщик Максим Обрезков. В постановке принимают участие как известные актеры, так и молодые артисты, прошедшие масштабный кастинг с участием более 800 претендентов.

"Гладиатор"

Современный театр мюзикла на сцене "Театриума на Серпуховке"

© Фото предоставлено пресс-службой Современного театра мюзикла Репетиция мюзикла "Гладиатор" © Фото предоставлено пресс-службой Современного театра мюзикла Репетиция мюзикла "Гладиатор"

Жанр этой новой постановки (16+) ее создатели определяют как "рок-мюзикл". Античный сюжет здесь соединяется с энергией рок-музыки, а гитарные риффы заменяют звучание труб древнеримских легионов. В сюжете переплетаются сражения, придворные интриги и, конечно, непоколебимая сила человеческого духа. Премьера мюзикла пройдет 11 и 12 октября.