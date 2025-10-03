Рейтинг@Mail.ru
Музыкальный телеканала RU.TV поменяет формат в юбилейном году
23:07 03.10.2025
Музыкальный телеканала RU.TV поменяет формат в юбилейном году
В Москве, в концертном зале "Воробьевы Холл", состоялась презентация нового сезона RU.TV. В следующем году музыкальный канал будет отмечать 20-летие
музыка, ольга серябкина, александр воробьев, денис клявер, москва, новости шоу-бизнеса
Музыкальный телеканала RU.TV поменяет формат в юбилейном году

В Москве прошла презентация нового сезона музыкального телеканала RU.TV

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В Москве, в концертном зале "Воробьевы Холл", состоялась презентация нового сезона RU.TV. В следующем году музыкальный канал будет отмечать 20-летие, и в связи с этим кардинально обновил концепцию, сообщили в пресс-службе.
На протяжении многих лет слоган телеканала звучал как "Смотри музыку!" Теперь через программы, концерты, новости и другие эфирные активности будут транслироваться такие смыслы, как "Говори музыку", "Узнавай музыку", "Обсуждай музыку" и другие.
"В новом сезоне мы говорим не только о программах и шоу, но и о ценностях, которые стоят за ними",– отметила главный редактор телеканала Александра Труфанова.
На презентации также были представлены новые ведущие: блогер-миллионник Катя Голден и гимнастка Самира Мустафаева.
Среди гостей вечера были Ханна, группы "Инь Ян", Filatov & Karas, Александра Воробьева, Хабиб, Денис Клявер, Карина Кросс и другие. А Ольга Серябкина, Дмитрий Маликов и Алексей Чумаков исполнили свои хиты.
Александр Мостовой с Ольгой Серябкиной устроили "обмен ролями": певица пыталась начеканить мяч, а футболист – исполнить композицию. Таким перформансом канал анонсировал новое шоу, в котором столкнутся два мира: шоу-бизнес и спорт.
Фишкой вечера стало преображение канатной дороги на Воробьевых горах: на два месяца она изменила свой цвет на маджентовый, а кабинки украсили логотипом телеканала.
Дмитрий Дибров и Юлиана Караулова - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Дмитрий Дибров вернулся в шоу "Кто хочет стать миллионером?"
27 сентября, 07:11
 
ШоубизМузыкаОльга СерябкинаАлександр ВоробьевДенис КляверМоскваНовости шоу-бизнеса
 
 
