Музыкальный телеканала RU.TV поменяет формат в юбилейном году
Музыкальный телеканала RU.TV поменяет формат в юбилейном году
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В Москве, в концертном зале "Воробьевы Холл", состоялась презентация нового сезона RU.TV. В следующем году музыкальный канал будет отмечать 20-летие, и в связи с этим кардинально обновил концепцию, сообщили в пресс-службе.
На протяжении многих лет слоган телеканала звучал как "Смотри музыку!" Теперь через программы, концерты, новости и другие эфирные активности будут транслироваться такие смыслы, как "Говори музыку", "Узнавай музыку", "Обсуждай музыку" и другие.
"В новом сезоне мы говорим не только о программах и шоу, но и о ценностях, которые стоят за ними",– отметила главный редактор телеканала Александра Труфанова.
На презентации также были представлены новые ведущие: блогер-миллионник Катя Голден и гимнастка Самира Мустафаева.
Среди гостей вечера были Ханна, группы "Инь Ян", Filatov & Karas, Александра Воробьева, Хабиб, Денис Клявер, Карина Кросс и другие. А Ольга Серябкина, Дмитрий Маликов и Алексей Чумаков исполнили свои хиты.
Александр Мостовой с Ольгой Серябкиной устроили "обмен ролями": певица пыталась начеканить мяч, а футболист – исполнить композицию. Таким перформансом канал анонсировал новое шоу, в котором столкнутся два мира: шоу-бизнес и спорт.
Фишкой вечера стало преображение канатной дороги на Воробьевых горах: на два месяца она изменила свой цвет на маджентовый, а кабинки украсили логотипом телеканала.