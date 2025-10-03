Музыкальный телеканала RU.TV поменяет формат в юбилейном году

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В Москве, в концертном зале "Воробьевы Холл", состоялась презентация нового сезона RU.TV. В следующем году музыкальный канал будет отмечать 20-летие, и в связи с этим кардинально обновил концепцию, сообщили в пресс-службе.

На протяжении многих лет слоган телеканала звучал как "Смотри музыку!" Теперь через программы, концерты, новости и другие эфирные активности будут транслироваться такие смыслы, как "Говори музыку", "Узнавай музыку", "Обсуждай музыку" и другие.

"В новом сезоне мы говорим не только о программах и шоу, но и о ценностях, которые стоят за ними",– отметила главный редактор телеканала Александра Труфанова.

На презентации также были представлены новые ведущие: блогер-миллионник Катя Голден и гимнастка Самира Мустафаева.

Среди гостей вечера были Ханна, группы "Инь Ян", Filatov & Karas, Александра Воробьева, Хабиб, Денис Клявер, Карина Кросс и другие. А Ольга Серябкина, Дмитрий Маликов и Алексей Чумаков исполнили свои хиты.

Александр Мостовой с Ольгой Серябкиной устроили "обмен ролями": певица пыталась начеканить мяч, а футболист – исполнить композицию. Таким перформансом канал анонсировал новое шоу, в котором столкнутся два мира: шоу-бизнес и спорт.