Эксперты предупредили россиян о мошенничестве с утильсбором

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Мошенники создают фальшивые посреднические фирмы, предлагающие россиянам "ускоренное" приобретение и оформление автомобилей по заниженным ставкам утилизационного сбора, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

"Мошенники создают фальшивые посреднические фирмы, предлагающие "ускоренное" приобретение и оформление автомобилей по заниженным ставкам утилизационного сбора. Активно используются Telegram-каналы и чаты для таргетированной рекламы", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на видеозвонках с применением дипфейков "менеджеры" с поддельными лицами и голосами демонстрируют автомобили по заведомо заниженным ценам. После согласия жертвы мошенники требуют крупную предоплату без оформления официальных документов.

Эксперты объясняют актуальность этой схемы тем, что ожидается рост утилизационного сбора с 1 ноября и общей динамикой цен на автомобили, что создает повышенный спрос на "выгодные" предложения".

"Мошеловка" советует проверять юридическую информацию о компании-продавце через официальные реестры ФНС России . Не перечислять деньги без оформления официальных документов с указанием реквизитов сторон. Также эксперты напоминают, что отказ от личной встречи в офисе и требования внести предоплату для "бронирования" - ключевые признаки мошенничества.

Утилизационный сбор представляет собой налог для производителей и импортеров, который покрывает дальнейшие затраты на утилизацию автомобиля. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство.

Так, при ввозе физлицами для личного пользования новых машин возрастом до трех лет и объемом двигателя до трех литров утильсбор составляет 3,4 тысячи рублей, а для автомобилей с пробегом старше трех лет - 5,2 тысячи рублей. При этом базовая ставка утильсбора составляет 20 тысяч рублей. А юрлица при ввозе автомобилей платят утильсбор минимум в 150,2 тысячи рублей для новых (до трех лет) и 383,4 тысячи рублей для машин с пробегом старше трех лет.

Минпромторг подготовил проект постановления правительства РФ, которым предлагается с 1 ноября 2025 года при расчете утилизационного сбора учитывать мощность двигателя автомобиля.