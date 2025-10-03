https://ria.ru/20251003/medoborudovanie-2046153983.html
Свыше 100 единиц тяжелого медоборудования ввели в работу в Подмосковье
Свыше 100 единиц тяжелого медоборудования ввели в работу в Подмосковье
В медучреждения Подмосковья поставили 107 единиц тяжелой техники с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. РИА Новости, 03.10.2025
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В медучреждения Подмосковья поставили 107 единиц тяжелой техники с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что тяжелое медицинское оборудование применяется для проведения высокоточной диагностики множества заболеваний — онкологических, болезней сердца, сосудов, легких и многих других. Оснащение больниц и поликлиник новым тяжелым оборудованием позволяет сделать исследования не только точнее, но и доступнее.
"С начала года мы поставили в наши медучреждения 107 единиц тяжелой медтехники: 68 рентгеновских аппаратов, 12 флюорографов, 14 маммографов, 5 КТ, 6 МРТ и 2 ангиографа. На эти цели было направлено более 3,5 миллиарда рублей", — приводит пресс-служба слова Забелина.
Диагностика выполняется бесплатно, по полису ОМС, направление на исследование выдает лечащий врач при наличии медицинских показаний. Записаться на прием к специалисту можно через регпортал Подмосковья, инфомат в медицинской организации, через телефон 122, на приеме у лечащего врача или через чат-бот в телеграме.
Оборудование закуплено благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.