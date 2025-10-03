Рейтинг@Mail.ru
Свыше 100 единиц тяжелого медоборудования ввели в работу в Подмосковье - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
12:54 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/medoborudovanie-2046153983.html
Свыше 100 единиц тяжелого медоборудования ввели в работу в Подмосковье
Свыше 100 единиц тяжелого медоборудования ввели в работу в Подмосковье - РИА Новости, 03.10.2025
Свыше 100 единиц тяжелого медоборудования ввели в работу в Подмосковье
В медучреждения Подмосковья поставили 107 единиц тяжелой техники с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T12:54:00+03:00
2025-10-03T12:54:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746913278_0:124:2000:1250_1920x0_80_0_0_bfc2dfad1a6afcf215c122e55de7aa90.jpg
https://ria.ru/20251001/oborudovanie-2045600910.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746913278_67:0:1844:1333_1920x0_80_0_0_9e0681741ae086eb08520a1567a11a73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Свыше 100 единиц тяжелого медоборудования ввели в работу в Подмосковье

Более 100 единиц тяжелого оборудования поставили в медучреждения Подмосковья

© РИА Новости / Константин МихальчевскийМагнитно-резонансный томограф в медицинском центре
Магнитно-резонансный томограф в медицинском центре - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Магнитно-резонансный томограф в медицинском центре . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В медучреждения Подмосковья поставили 107 единиц тяжелой техники с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что тяжелое медицинское оборудование применяется для проведения высокоточной диагностики множества заболеваний — онкологических, болезней сердца, сосудов, легких и многих других. Оснащение больниц и поликлиник новым тяжелым оборудованием позволяет сделать исследования не только точнее, но и доступнее.
"С начала года мы поставили в наши медучреждения 107 единиц тяжелой медтехники: 68 рентгеновских аппаратов, 12 флюорографов, 14 маммографов, 5 КТ, 6 МРТ и 2 ангиографа. На эти цели было направлено более 3,5 миллиарда рублей", — приводит пресс-служба слова Забелина.
Диагностика выполняется бесплатно, по полису ОМС, направление на исследование выдает лечащий врач при наличии медицинских показаний. Записаться на прием к специалисту можно через регпортал Подмосковья, инфомат в медицинской организации, через телефон 122, на приеме у лечащего врача или через чат-бот в телеграме.
Оборудование закуплено благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
Осмотр врачом - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В больницы Подмосковья поступило 59 единиц оборудования для реабилитации
1 октября, 12:40
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала