Британская полиция назвала подозреваемого в нападении у синагоги

Полицейские на месте нападения в синагоге Хитон-Парк в Крампсолле, Манчестер

Полицейские на месте нападения в синагоге Хитон-Парк в Крампсолле, Манчестер

© AP Photo / Ian Hodgson Полицейские на месте нападения в синагоге Хитон-Парк в Крампсолле, Манчестер

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Британская полиция полагает, что нападение у синагоги в Манчестере устроил гражданин Великобритании сирийского происхождения, сообщает полиция города.

В четверг утром неизвестный наехал на автомобиле, а затем напал с ножом на людей возле синагоги на улице Миддлтон-роуд в Манчестере . По последним данным, двое пострадавших умерли, а еще трое находятся в критическом состоянии. Нападавший был застрелен. В полиции Манчестера заявили, что уже установили личность нападавшего, но пока не раскрыли эту информацию публике. Атака произошла в самый священный для иудеев день календаря - Йом Кипур (Судный день), - когда тысячи верующих по всему миру посещают синагоги для молитв.

"На текущий момент мы можем подтвердить, что, хотя официальной процедуры установления личности еще не было проведено, мы полагаем, что ответственный за сегодняшнее нападение - 35-летний Джихад аль-Шами. Он британский гражданин сирийского происхождения", - говорится в пресс-релизе правоохранителей.

Согласно заявлению, до инцидента полиция не получала обращений по поводу аль-Шами. Отмечается, что трое пострадавших по-прежнему остаются в больнице, правоохранители пытаются опознать погибших.

"Мы можем подтвердить, что под стражей находятся трое подозреваемых, их задержали по подозрению в подстрекательстве, подготовке и совершении актов терроризма. Это двое мужчин старше 30 лет и одна женщина старше 60 лет", - говорится в публикации.