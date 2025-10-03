Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура потребовала возбудить новое дело против журналистки Лариной* - РИА Новости, 03.10.2025
11:12 03.10.2025
Прокуратура потребовала возбудить новое дело против журналистки Лариной*
Прокуратура потребовала возбудить новое дело против журналистки Лариной* - РИА Новости, 03.10.2025
Прокуратура потребовала возбудить новое дело против журналистки Лариной*
Прокуратура Москвы требует возбудить против журналистки Ксении Лариной* (Оксана Баршева*), еще одно уголовное дело - о призывах к терактам, сообщило ведомство. РИА Новости, 03.10.2025
происшествия
россия
москва
украина
следственный комитет россии (ск рф)
россия
москва
украина
происшествия, россия, москва, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
Прокуратура потребовала возбудить новое дело против журналистки Лариной*

Прокуратура потребовала возбудить в отношении Лариной дело о призывах к терактам

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Машина Прокуратуры РФ у здания Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Машина Прокуратуры РФ у здания Следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Прокуратура Москвы требует возбудить против журналистки Ксении Лариной* (Оксана Баршева*), еще одно уголовное дело - о призывах к терактам, сообщило ведомство.
Ранее столичный главк СК РФ сообщал, что фигурантка подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).
"Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании 62-летней Оксаны Баршевой* по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, пропаганда терроризма, совершенные с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет")", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что результаты рассмотрения материалов проверки на контроле в прокуратуре Москвы.
Минюст внес Баршеву* в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. По данным ведомства, журналистка открыто выступала в поддержку Украины, создавала и распространяла информацию иноагентов, а также пропагандировала антироссийские взгляды. Кроме того, она является сотрудником иностранной организации, деятельность которой в стране признали нежелательной.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
ПроисшествияРоссияМоскваУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
