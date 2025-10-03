Прокуратура потребовала возбудить новое дело против журналистки Лариной*

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Прокуратура Москвы требует возбудить против журналистки Ксении Лариной* (Оксана Баршева*), еще одно уголовное дело - о призывах к терактам, сообщило ведомство.

"Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании 62-летней Оксаны Баршевой* по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, пропаганда терроризма, совершенные с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет")", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.