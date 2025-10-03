https://ria.ru/20251003/larina-2046122784.html
Прокуратура потребовала возбудить новое дело против журналистки Лариной*
Прокуратура потребовала возбудить новое дело против журналистки Лариной* - РИА Новости, 03.10.2025
Прокуратура потребовала возбудить новое дело против журналистки Лариной*
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Прокуратура Москвы требует возбудить против журналистки Ксении Лариной* (Оксана Баршева*), еще одно уголовное дело - о призывах к терактам, сообщило ведомство.
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Прокуратура Москвы требует возбудить против журналистки Ксении Лариной* (Оксана Баршева*), еще одно уголовное дело - о призывах к терактам, сообщило ведомство.
Ранее столичный главк СК РФ
сообщал, что фигурантка подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).
"Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании 62-летней Оксаны Баршевой* по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, пропаганда терроризма, совершенные с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет")", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что результаты рассмотрения материалов проверки на контроле в прокуратуре Москвы
.
Минюст внес Баршеву* в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. По данным ведомства, журналистка открыто выступала в поддержку Украины
, создавала и распространяла информацию иноагентов, а также пропагандировала антироссийские взгляды. Кроме того, она является сотрудником иностранной организации, деятельность которой в стране признали нежелательной.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России