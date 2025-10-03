Студенты и педагоги прошли колонной на арт-параде в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 3 окт - РИА Новости. Более 400 представителей техникумов и колледжей Красноярского края в форменных спецодеждах и с флагами своих учреждений прошли колоннами на арт-параде в честь 85-летия системы среднего профессионального образования (СПО), сообщает пресс-служба министерства образования региона.

По ее данным, юбилейную дату – 85-летие системы СПО отпраздновали в Красноярске в рамках Большой учительской недели.

"Более 400 студентов вместе с преподавателями из техникумов и колледжей края прошли колоннами в спецодежде представляемых профессий и с флагами своих образовательных учреждений. Среди них – будущие ветеринары, музыканты, бармены, строители, учителя, артисты балета, нефтяники и агрономы. На сцене каждая команда представила презентацию своего учебного учреждения", - говорится в сообщении.

Поддерживали студентов более 100 школьников, которые в будущем тоже хотят поступить в техникумы и получить рабочую специальность. С 85-летием СПО всех поздравил заместитель министра образования края Артем Петенев. Он отметил, что среднее профессиональное образование края признано одним из лучших в России и в этом большая заслуга преподавателей, мастеров производственного обучения и самих ребят.

"Наши техникумы и колледжи являются настоящей кузницей высококвалифицированных кадров для ключевых предприятий региона. Благодаря проектам "Профессионалитет" и "Профессионалитет для всех" студенты могут получать востребованные на рынке труда профессии, проходить практику в лидирующих компаниях региона и быть уверенными в своём трудоустройстве", - сказал Петенев.

В Минобре отметили, что проект "Профессионалитет для всех" реализуется по поручению губернатора края Михаила Котюкова и в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".