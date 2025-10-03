Рейтинг@Mail.ru
Студенты и педагоги прошли колонной на арт-параде в Красноярске - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:22 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/krasnojarsk-2046260218.html
Студенты и педагоги прошли колонной на арт-параде в Красноярске
Студенты и педагоги прошли колонной на арт-параде в Красноярске - РИА Новости, 03.10.2025
Студенты и педагоги прошли колонной на арт-параде в Красноярске
Более 400 представителей техникумов и колледжей Красноярского края в форменных спецодеждах и с флагами своих учреждений прошли колоннами на арт-параде в честь... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T18:22:00+03:00
2025-10-03T18:22:00+03:00
красноярский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797508118_0:52:3457:1997_1920x0_80_0_0_f1729540f9d1af5d7c7592c5720e10cf.jpg
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797508118_364:0:3095:2048_1920x0_80_0_0_9f9566808db6897158be4024c5e89554.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край
Красноярский край
Студенты и педагоги прошли колонной на арт-параде в Красноярске

В Красноярске прошел арт-парад в честь 85-летия системы СПО

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВид на Железнодорожный и Центральный районы Красноярска
Вид на Железнодорожный и Центральный районы Красноярска - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Вид на Железнодорожный и Центральный районы Красноярска. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 3 окт - РИА Новости. Более 400 представителей техникумов и колледжей Красноярского края в форменных спецодеждах и с флагами своих учреждений прошли колоннами на арт-параде в честь 85-летия системы среднего профессионального образования (СПО), сообщает пресс-служба министерства образования региона.
По ее данным, юбилейную дату – 85-летие системы СПО отпраздновали в Красноярске в рамках Большой учительской недели.
"Более 400 студентов вместе с преподавателями из техникумов и колледжей края прошли колоннами в спецодежде представляемых профессий и с флагами своих образовательных учреждений. Среди них – будущие ветеринары, музыканты, бармены, строители, учителя, артисты балета, нефтяники и агрономы. На сцене каждая команда представила презентацию своего учебного учреждения", - говорится в сообщении.
Поддерживали студентов более 100 школьников, которые в будущем тоже хотят поступить в техникумы и получить рабочую специальность. С 85-летием СПО всех поздравил заместитель министра образования края Артем Петенев. Он отметил, что среднее профессиональное образование края признано одним из лучших в России и в этом большая заслуга преподавателей, мастеров производственного обучения и самих ребят.
"Наши техникумы и колледжи являются настоящей кузницей высококвалифицированных кадров для ключевых предприятий региона. Благодаря проектам "Профессионалитет" и "Профессионалитет для всех" студенты могут получать востребованные на рынке труда профессии, проходить практику в лидирующих компаниях региона и быть уверенными в своём трудоустройстве", - сказал Петенев.
В Минобре отметили, что проект "Профессионалитет для всех" реализуется по поручению губернатора края Михаила Котюкова и в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".
На сцене в Каменке были вручены благодарственные письма министерства образования края лучшим педагогам и директорам образовательных учреждений. Ярким завершением праздника стал флэшмоб – студенты выстроились в аббревиатуру "СПО".
 
Красноярский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала