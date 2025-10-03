В Московской консерватории исполнят музыку Равеля, Рахманинова и Щедрина

МОСКВА, 3 окт - пресс-служба ООО "Запомни Интертейнмент". В Большом зале Московской консерватории 23 октября состоится концерт "Стихия танца: Равель, Рахманинов, Щедрин".

На мероприятии прозвучат как знаменитые сочинения композиторов, так и по-настоящему раритетная музыка: "Болеро" Равеля (1928), "Симфонические танцы" Рахманинова (1940) и Первый концерт для фортепиано с оркестром Щедрина (1954).

Музыку Равеля, Рахманинова и Щедрина исполнит Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского под управлением Гургена Петросяна – одного из самых перспективных молодых музыкантов России, дирижера Мариинского театра.

Солистом в концерте выступит пианист Абисал Гергиев – пианист, оригинально интерпретирующий музыку ХХ века – творчество Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича, Родиона Щедрина, Густава Малера, Франсиса Пуленка. Именно он в ансамбле с отцом Валерием Гергиевым и оркестром Мариинского театра возродил Первый концерт для фортепиано с оркестром Щедрина в концертной практике современного времени.