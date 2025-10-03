Рейтинг@Mail.ru
Первые комплекты адаптивной одежды получили архангельские ветераны СВО
Архангельская область
Архангельская область
 
16:56 03.10.2025
Первые комплекты адаптивной одежды получили архангельские ветераны СВО
Первые комплекты адаптивной одежды получили архангельские ветераны СВО - РИА Новости, 03.10.2025
Первые комплекты адаптивной одежды получили архангельские ветераны СВО
Первые десять ветеранов специальной военной операции получили в архангельском филиале Фонда "Защитники Отечества" специализированные комплекты адаптивной... РИА Новости, 03.10.2025
Новости
архангельская область, александр цыбульский
Архангельская область, Архангельская область, Александр Цыбульский
Первые комплекты адаптивной одежды получили архангельские ветераны СВО

Первые 10 комплектов адаптивной одежды получили архангельские ветераны СВО

АРХАНГЕЛЬСК, 3 окт – РИА Новости. Первые десять ветеранов специальной военной операции получили в архангельском филиале Фонда "Защитники Отечества" специализированные комплекты адаптивной одежды, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
"Первыми комплекты получили десять ветеранов из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Котласского округа. Для многих эта одежда — не просто часть гардероба, а реальная возможность чувствовать больше свободы, мобильности и самостоятельности в повседневной жизни", - написал Цыбульский в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что благодаря поддержке президента России Фонд смог обеспечить защитников функциональными вещами, созданными с учетом индивидуальных особенностей и ежедневных задач.
В каждый набор входит 12 позиций: куртки, брюки, спортивные костюмы, трикотажно-комбинированные комплекты, пижамы, а также специальные модели для людей с ампутациями, нарушениями опорно-двигательного аппарата, спинальными травмами или паллиативным статусом. "Все вещи продуманы до мелочей, позволяют обеспечить комфорт в быту, снизить нагрузку и сделать комфортной реабилитацию", - подчеркнул Цыбульский.
Как сообщили в филиале фонда, первыми получателями комплектов стали ветераны боевых действий Денис Юлдашев, Максим Морохин и Владислав Вежливцев. Все они в ходе боевых действий получили тяжелые увечья и прошли длительный курс восстановления.
"Я посмотрел вещи, очень хороший материал, удобно и функционально. Примерили — все подошло. В обычной одежде мне некомфортно, приходится самостоятельно перешивать вещи. Теперь этот вопрос решен", - приводит фонд слова Вежливцева.
Цыбульский отметил потенциал участников СВО для воспитания молодежи
29 сентября, 20:02
 
Архангельская областьАрхангельская областьАлександр Цыбульский
 
 
