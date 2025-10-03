Первые комплекты адаптивной одежды получили архангельские ветераны СВО

АРХАНГЕЛЬСК, 3 окт – РИА Новости. Первые десять ветеранов специальной военной операции получили в архангельском филиале Фонда "Защитники Отечества" специализированные комплекты адаптивной одежды, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

"Первыми комплекты получили десять ветеранов из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Котласского округа. Для многих эта одежда — не просто часть гардероба, а реальная возможность чувствовать больше свободы, мобильности и самостоятельности в повседневной жизни", - написал Цыбульский в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что благодаря поддержке президента России Фонд смог обеспечить защитников функциональными вещами, созданными с учетом индивидуальных особенностей и ежедневных задач.

В каждый набор входит 12 позиций: куртки, брюки, спортивные костюмы, трикотажно-комбинированные комплекты, пижамы, а также специальные модели для людей с ампутациями, нарушениями опорно-двигательного аппарата, спинальными травмами или паллиативным статусом. "Все вещи продуманы до мелочей, позволяют обеспечить комфорт в быту, снизить нагрузку и сделать комфортной реабилитацию", - подчеркнул Цыбульский.

Как сообщили в филиале фонда, первыми получателями комплектов стали ветераны боевых действий Денис Юлдашев, Максим Морохин и Владислав Вежливцев. Все они в ходе боевых действий получили тяжелые увечья и прошли длительный курс восстановления.