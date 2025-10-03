https://ria.ru/20251003/kompleks-2046161384.html
Мобильный комплекс НИКИ детства совершил 111 выездов в Подмосковье
Мобильный комплекс Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) совершил 111 выездов в Подмосковье с начала года и осмотрел 6,5 тысячи детей, РИА Новости, 03.10.2025
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Мобильный комплекс Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) совершил 111 выездов в Подмосковье с начала года и осмотрел 6,5 тысячи детей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"В ходе таких выездов специалисты нашего института проводят осмотры и консультации маленьких пациентов с тяжелыми патологиями. Это позволяет нам скорректировать лечение и провести более углубленную диагностику. Всего с начала года было осмотрено уже 6,5 тысячи детей, из которых 395 были направлены в наш многопрофильный стационар для продолжения лечения", — сказала директор НИКИ Нисо Одинаева, ее слова приводит пресс-служба.
В состав выездной бригады входят пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог, кардиолог, нефролог, а также врач ультразвуковой диагностики. Сам передвижной комплекс оснащен современной медицинской техникой, включающей клинико-диагностическую лабораторию, аппараты эхокардиографии, УЗИ экспертного класса.