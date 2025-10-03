Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке обрушилась часть здания колледжа - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:02 03.10.2025 (обновлено: 09:18 03.10.2025)
https://ria.ru/20251003/kolledzh-2046097794.html
Во Владивостоке обрушилась часть здания колледжа
Во Владивостоке обрушилась часть здания колледжа - РИА Новости, 03.10.2025
Во Владивостоке обрушилась часть здания колледжа
Во Владивостоке обрушилась часть здания энергоколледжа, сообщило региональное управление СК. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T02:02:00+03:00
2025-10-03T09:18:00+03:00
происшествия
владивосток
следственный комитет россии (ск рф)
олег кожемяко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046097489_0:123:1280:843_1920x0_80_0_0_5f578ce07cb5e6b54c728b610fa62147.jpg
https://ria.ru/20250602/primore-2020368366.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046097489_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_890980dbd23dbb9397c3ce49b40ac3dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, следственный комитет россии (ск рф), олег кожемяко
Происшествия, Владивосток, Следственный комитет России (СК РФ), Олег Кожемяко

Во Владивостоке обрушилась часть здания колледжа

© Фото : Следком Приморья/TelegramОбрушение здания энергетического колледжа во Владивостоке
Обрушение здания энергетического колледжа во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото : Следком Приморья/Telegram
Обрушение здания энергетического колледжа во Владивостоке
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 3 окт — РИА Новости. Во Владивостоке обрушилась часть здания энергоколледжа, сообщило региональное управление СК.
"Утром 3 октября при проведении строительно-монтажных работ произошло обрушение части здания энергетического колледжа на улице Сахалинской", — говорится в релизе.
В правительстве Приморья уточнили, что занятия перевели на другие площадки. Во время обрушения никто не пострадал. При этом здание не было в аварийном состоянии.
Прокуратура Приморья уточнила, что помещение ввели в эксплуатацию в 1972 году. Там обрушились железобетонные потолочные перекрытия, нарушена целостность части фасада. Ведомство проводит проверку, доступ на территорию учебного заведения ограничен.
Глава региона Олег Кожемяко держит ситуацию на личном контроле. Возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".
Обрушившийся во время капремонта спортзал в школе в приморском Артеме - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
В Приморье во время капремонта обрушился пристроенный спортзал школы
2 июня, 05:20
 
ПроисшествияВладивостокСледственный комитет России (СК РФ)Олег Кожемяко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала