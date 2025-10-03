https://ria.ru/20251003/kolledzh-2046097794.html
Во Владивостоке обрушилась часть здания колледжа
Во Владивостоке обрушилась часть здания энергоколледжа, сообщило региональное управление СК. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T02:02:00+03:00
2025-10-03T02:02:00+03:00
2025-10-03T09:18:00+03:00
владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 3 окт — РИА Новости.
Во Владивостоке обрушилась часть здания энергоколледжа, сообщило региональное управление
СК.
"Утром 3 октября при проведении строительно-монтажных работ произошло обрушение части здания энергетического колледжа на улице Сахалинской", — говорится в релизе.
В правительстве Приморья уточнили, что занятия перевели на другие площадки. Во время обрушения никто не пострадал. При этом здание не было в аварийном состоянии.
Прокуратура Приморья уточнила, что помещение ввели в эксплуатацию в 1972 году. Там обрушились железобетонные потолочные перекрытия, нарушена целостность части фасада. Ведомство проводит проверку, доступ на территорию учебного заведения ограничен.
Глава региона Олег Кожемяко
держит ситуацию на личном контроле. Возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".