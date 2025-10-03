В Киеве объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
По данным карты, сигнал тревоги в украинской столице начал звучать в 0.51 мск.
Воздушная тревога также звучит в Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
