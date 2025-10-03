Рейтинг@Mail.ru
Статую Трампа и Эпштейна вновь установили перед Капитолием
01:52 03.10.2025 (обновлено: 11:50 03.10.2025)
Статую Трампа и Эпштейна вновь установили перед Капитолием
Статую Трампа и Эпштейна вновь установили перед Капитолием - РИА Новости, 03.10.2025
Статую Трампа и Эпштейна вновь установили перед Капитолием
Статую держащихся за руки президента США Дональда Трампа и осужденного финансиста Джеффри Эпштейна снова установили перед Капитолием спустя неделю после... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T01:52:00+03:00
2025-10-03T11:50:00+03:00
Статую Трампа и Эпштейна вновь установили перед Капитолием

Статую держащихся за руки Трампа и Эпштейна снова установили перед Капитолием

Статуя, на которой Дональд Трамп и Джефри Эпштейн держатся за руки напротив Капитолия. 2 октября 2025
Статуя, на которой Дональд Трамп и Джефри Эпштейн держатся за руки напротив Капитолия. 2 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Getty Images / Anadolu/Mehmet Eser
Статуя, на которой Дональд Трамп и Джефри Эпштейн держатся за руки напротив Капитолия. 2 октября 2025
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Статую держащихся за руки президента США Дональда Трампа и осужденного финансиста Джеффри Эпштейна снова установили перед Капитолием спустя неделю после демонтажа, сообщает газета Washington Post.
"Статуя президента Дональда Трампа и... Эпштейна, держащихся за руки... вернулась на Национальную аллею в четверг днем", - говорится в публикации.
9 сентября, 04:30
Эпштейн хвастался, что получил от Трампа 22,5 тысячи долларов за актив
9 сентября, 04:30
Согласно информации издания, статуя оказалась повреждена во время демонтажа, но её практически полностью восстановили, соединив вновь руки Трампа и Эпштейна.
В конце сентября портал Axios сообщил, что статую держащихся за руки Трампа и Эпштейна, установленную неизвестными перед Капитолием, убрали.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.
25 сентября, 06:00
Трамп выражал опасения об упоминании его друзей в деле Эпштейна, пишут СМИ
25 сентября, 06:00
 
