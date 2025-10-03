Рейтинг@Mail.ru
Врачи в Хабаровске провели уникальную операцию по новой методике - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
11:59 03.10.2025 (обновлено: 13:20 03.10.2025)
https://ria.ru/20251003/habarovsk-2046140775.html
Врачи в Хабаровске провели уникальную операцию по новой методике
Врачи в Хабаровске провели уникальную операцию по новой методике - РИА Новости, 03.10.2025
Врачи в Хабаровске провели уникальную операцию по новой методике
Уникальную операцию по новой методике провели хирурги краевой больницы имени Сергеева в Хабаровске, технология локального воздействия на тромб впервые... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T11:59:00+03:00
2025-10-03T13:20:00+03:00
здоровье - общество
хабаровск
хабаровский край
общество
хабаровский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046153052_0:0:922:519_1920x0_80_0_0_bd00d64690ee1ff3c6339bf93c48a4c7.jpg
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032282342.html
https://ria.ru/20250326/moskva-2007355931.html
хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046153052_0:0:692:519_1920x0_80_0_0_beb849e69972ffc965171125a84a20e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, хабаровск, хабаровский край, общество
Здоровье - Общество, Хабаровск, Хабаровский край, Общество, Хабаровский край
Врачи в Хабаровске провели уникальную операцию по новой методике

В Хабаровске впервые провели операцию по локальному рассасыванию тромбов

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяВрачи краевой клинической больницы имени Сергеева в Хабаровске провели уникальную операцию по новой методике
Врачи краевой клинической больницы имени Сергеева в Хабаровске провели уникальную операцию по новой методике - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Врачи краевой клинической больницы имени Сергеева в Хабаровске провели уникальную операцию по новой методике
Читать ria.ru в
Дзен
ХАБАРОВСК, 3 окт - РИА Новости. Уникальную операцию по новой методике провели хирурги краевой больницы имени Сергеева в Хабаровске, технология локального воздействия на тромб впервые использовалась в регионе, сообщает правительство Хабаровского края.
"Специалистами краевой клинической больницы имени С.И. Сергеева внедрена в работу новая методика оперативного лечения тромбоэмболии легочной артерии, тромбозов и тромбоэмболии магистральных артерий и вен. Нововведение позволяет локально рассасывать опасные тромбы в кровеносных сосудах при помощи ультразвукового воздействия. Такая внутрисосудистая технология используется в регионе впервые и уже показывает положительные результаты", - сообщает правительство региона на сайте.
Врачи онкодиспансера продолжили операцию во время землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
На Камчатке врачи продолжили операцию, несмотря на землетрясение
30 июля, 09:10
По данным краевой клинической больницы имени Сергеева, в медучреждение поступила женщина 48 лет с диагнозом тромбоэмболии легочной артерии. При обследовании у нее был выявлен тромбоз обеих легочных артерий. Состояние пациентки было тяжелое, она сразу же была помещена в реанимационное отделение. Задача в таких ситуациях – восстановить легочный кровоток, чтобы спасти жизнь и предотвратить тяжелые осложнения.
Чтобы помочь пациентке, было принято решение проводить операцию по новой методике – ультразвуковой транскатетерный направленный локальный тромболизис. Врачи вводили препарат прямо в тромб через специализированный катетер и одновременно воздействовали на него ультразвуком, постепенно снижая его дозу, разъяснили в больнице. Это помогло минимизировать риск кровотечений и повысило эффективность лечения. Кровоток женщины полностью восстановлен.
Как отметили в краевом минздраве, ранее основным методом лечения тромбоэмболии легочной артерии был системный тромболизис, при котором препарат для растворения тромба вводился в кровоток по всему организму. Это требовало использования высоких доз лекарства и могло приводить к кровотечениям.
После успешно проведенной операции состояние пациентки улучшилось уже через несколько часов. На следующие сутки ее перевели из реанимации, а дальнейшее восстановление проходило стабильно и быстро. На данный момент женщина выписана в удовлетворительном состоянии под наблюдение кардиологов кардиодиспансера больницы имени Сергеева, сообщили в правительстве региона.
Врачи перед началом операции - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
В Москве врачи начали использовать ультразвук для операций на сосудах
26 марта, 09:49
 
Хабаровский крайЗдоровье - ОбществоХабаровскХабаровский крайОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала