Врачи в Хабаровске провели уникальную операцию по новой методике

ХАБАРОВСК, 3 окт - РИА Новости. Уникальную операцию по новой методике провели хирурги краевой больницы имени Сергеева в Хабаровске, технология локального воздействия на тромб впервые использовалась в регионе, сообщает правительство Хабаровского края.

"Специалистами краевой клинической больницы имени С.И. Сергеева внедрена в работу новая методика оперативного лечения тромбоэмболии легочной артерии, тромбозов и тромбоэмболии магистральных артерий и вен. Нововведение позволяет локально рассасывать опасные тромбы в кровеносных сосудах при помощи ультразвукового воздействия. Такая внутрисосудистая технология используется в регионе впервые и уже показывает положительные результаты", - сообщает правительство региона на сайте.

По данным краевой клинической больницы имени Сергеева, в медучреждение поступила женщина 48 лет с диагнозом тромбоэмболии легочной артерии. При обследовании у нее был выявлен тромбоз обеих легочных артерий. Состояние пациентки было тяжелое, она сразу же была помещена в реанимационное отделение. Задача в таких ситуациях – восстановить легочный кровоток, чтобы спасти жизнь и предотвратить тяжелые осложнения.

Чтобы помочь пациентке, было принято решение проводить операцию по новой методике – ультразвуковой транскатетерный направленный локальный тромболизис. Врачи вводили препарат прямо в тромб через специализированный катетер и одновременно воздействовали на него ультразвуком, постепенно снижая его дозу, разъяснили в больнице. Это помогло минимизировать риск кровотечений и повысило эффективность лечения. Кровоток женщины полностью восстановлен.

Как отметили в краевом минздраве, ранее основным методом лечения тромбоэмболии легочной артерии был системный тромболизис, при котором препарат для растворения тромба вводился в кровоток по всему организму. Это требовало использования высоких доз лекарства и могло приводить к кровотечениям.