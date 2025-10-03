Рейтинг@Mail.ru
Жители Восточной Германии разочарованы объединением с ФРГ, заявил политик
10:04 03.10.2025
Жители Восточной Германии разочарованы объединением с ФРГ, заявил политик
Жители бывшей Восточной Германии оказались разочарованы итогами объединения с Западной Германией ввиду экономического упадка, утраты рабочих мест и почти...
Жители Восточной Германии разочарованы объединением с ФРГ, заявил политик

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Жители бывшей Восточной Германии оказались разочарованы итогами объединения с Западной Германией ввиду экономического упадка, утраты рабочих мест и почти колониального отношения запада страны к ним, сказал в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в свете 35-летия объединения Германии.
"Полагаю, настроение у людей сегодня будет не праздничное. Они скажут: это не то, к чему мы стремились, когда в 1989 году выходили на улицы, чтобы изменить ГДР и получить свободу. Мы не хотели того, что получили", - сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что разочарование жителей Восточной Германии связано с экономическим неравенством – после объединения с ФРГ они стали получать меньшие зарплаты, чем платили в западной части страны. Высокая популярность на востоке таких оппозиционных партий, как "Альтернатива для Германии" и "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость", вызвана именно недовольством населения, уверен политик.
"Объединение стало рейдерским захватом востока западом на всех уровнях. В образовании, в аппарате государственной службы – управленцев отправляли с запада на восток, в экономике – только предпринимателям из ФРГ предоставляли субсидии для покупки бывших государственных предприятий Восточной Германии. Уволенные работники, конечно, были резко против объединения. Помню, как и через пять лет многие говорили, что нужно снова Берлинскую стену отстроить", - указал Нимайер.
Третьего октября отмечается 35-летие объединения Западной Германии с Восточной.
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Объединение Германии было форсировано, считает эксперт
