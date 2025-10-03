https://ria.ru/20251003/germaniya-2046087268.html
Жители бывшего ГДР выступают против поставок оружия Киеву, заявил политик

МОСКВА, 3 окт
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Жители бывшей Восточной Германии в большинстве своем выступают против поставок вооружения Украине и нагнетания конфликта с Россией, в отличие от населения запада Германии, где по этому вопросу общество разделено, сказал в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Третьего октября отмечается 35-летие объединения Западной Германии с Восточной.
"Видна разница по украинскому кризису – население востока, бывшей ГДР, резко против поставок любого оружия Украине и любого военного участия Германии на стороне Украины, а на западе есть чуть больше разногласий. Может быть, 40% там поддерживают такие действия", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что другой вопрос, вызывающий раскол между жителями запада и востока Германии, - это тема массовой миграции, экономические последствия которой особенно сказались на жителях бывшей ГДР, и без того находившихся в непростом финансовом положении.