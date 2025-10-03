Рейтинг@Mail.ru
Жители бывшего ГДР выступают против поставок оружия Киеву, заявил политик - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:43 03.10.2025 (обновлено: 07:53 03.10.2025)
https://ria.ru/20251003/germaniya-2046087268.html
Жители бывшего ГДР выступают против поставок оружия Киеву, заявил политик
Жители бывшего ГДР выступают против поставок оружия Киеву, заявил политик - РИА Новости, 03.10.2025
Жители бывшего ГДР выступают против поставок оружия Киеву, заявил политик
Жители бывшей Восточной Германии в большинстве своем выступают против поставок вооружения Украине и нагнетания конфликта с Россией, в отличие от населения... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T06:43:00+03:00
2025-10-03T07:53:00+03:00
в мире
украина
германия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
https://ria.ru/20251001/germanija-2045650414.html
https://ria.ru/20250927/merts-2044783309.html
украина
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, россия
В мире, Украина, Германия, Россия
Жители бывшего ГДР выступают против поставок оружия Киеву, заявил политик

Нимайер: жители Восточной Германии выступают против поставок оружия Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Жители бывшей Восточной Германии в большинстве своем выступают против поставок вооружения Украине и нагнетания конфликта с Россией, в отличие от населения запада Германии, где по этому вопросу общество разделено, сказал в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Третьего октября отмечается 35-летие объединения Западной Германии с Восточной.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
СМИ рассказали, как конфликт на Украине повлиял на семьи в Германии
1 октября, 15:35
"Видна разница по украинскому кризису – население востока, бывшей ГДР, резко против поставок любого оружия Украине и любого военного участия Германии на стороне Украины, а на западе есть чуть больше разногласий. Может быть, 40% там поддерживают такие действия", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что другой вопрос, вызывающий раскол между жителями запада и востока Германии, - это тема массовой миграции, экономические последствия которой особенно сказались на жителях бывшей ГДР, и без того находившихся в непростом финансовом положении.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Опрос показал, как жители Германии относятся к Мерцу
27 сентября, 14:41
 
В миреУкраинаГерманияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала