Партия Мерца добивается возврата призыва в армию - РИА Новости, 03.10.2025
01:10 03.10.2025
Партия Мерца добивается возврата призыва в армию
Партия Мерца добивается возврата призыва в армию
Партия Мерца добивается возврата призыва в армию
Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) заблокировал обсуждение в бундестаге нового законопроекта о добровольной службе,...
2025-10-03T01:10:00+03:00
2025-10-03T01:10:00+03:00
в мире
германия
россия
европа
фридрих мерц
борис писториус
хдс/хсс
нато
германия
россия
европа
2025
в мире, германия, россия, европа, фридрих мерц, борис писториус, хдс/хсс, нато
В мире, Германия, Россия, Европа, Фридрих Мерц, Борис Писториус, ХДС/ХСС, НАТО
Партия Мерца добивается возврата призыва в армию

Партия Мерца добивается возврата призыва в армию после его слов о не мире

© РИА Новости / Татьяна ФирсоваБундестаг ФРГ
Бундестаг ФРГ
© РИА Новости / Татьяна Фирсова
Бундестаг ФРГ. Архивное фото
БЕРЛИН, 3 окт - РИА Новости. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) заблокировал обсуждение в бундестаге нового законопроекта о добровольной службе, поскольку на фоне слов канцлера ФРГ Фридриха Мерца об отсутствии мира намерен вернуть обязательный призыв в бундесвер, пишет газета Bild со ссылкой на свои источники.
Ранее кабмин ФРГ принял законопроект о новой форме военной службы на добровольной основе. Следующим этапом должно было стать внесение документа в немецкий парламент. Законопроект предусматривает возможность возврата к обязательному призыву лишь в случае ухудшения ситуации с безопасностью или исчерпания возможностей добровольной службы. По данным Bild, фракция ХДС/ХСС посчитала эту меру недостаточной, а потому блокировала обсуждение законопроекта.
Канцлер Германии Фридрих Мерц
Опрос показал отношение немцев к Мерцу
30 сентября, 14:16
30 сентября, 14:16
"Мы сдвинули (обсуждение в бундестаге - ред.), потому что с учётом текущей обстановки угрозы... законопроект недостаточно глубоко проработан. Сейчас в вопросе воинской повинности нельзя допускать половинчатых решений", - цитирует издание слова информированного источника из ХДС/ХСС.
Как пишет Bild, одной из причин споров вокруг законопроекта является то, что всё больше политиков блока выступают за закрепление в реформе возвращения обязательной военной службы, тогда как социал-демократы (СДПГ) и их министр обороны Борис Писториус настаивают на добровольности.
"Сигналом" же к блокировке законопроекта стали недавние слова Мерца о том, что Германия не находится в состоянии войны, но уже и не живет в мире, сообщает таблоид.
По данным Bild, тактика христианских демократов заключается в том, чтобы ещё до внесения законопроекта в бундестаг заручиться согласием фракции СДПГ на его ужесточение. По информации газеты, на текущий момент социал-демократы вступили в переговоры с целью внести его на следующей неделе.
Канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Мерц и фон дер Ляйен поругались из-за Украины и ЕС, пишет Bloomberg
1 октября, 08:39
1 октября, 08:39
Законопроект о новом формате добровольной военной службы по образцу шведской модели, который должен вступить в силу с начала 2026 года, предполагает введение обязанности заполнения всеми молодыми мужчинами, родившимися после 31 декабря 2007 года, опросника о весе, росте и личных данных. Опросник может также заполняться женщинами по собственной инициативе. Системы воинского учёта будут возвращены, модернизированы и оцифрованы. Целью модернизации военной службы является укрепление регулярных и резервных сил бундесвера для противодействия угрозам безопасности.
Действующий целевой показатель по военнослужащим составляет 203 тысячи человек, однако численность немецких вооруженных сил сокращалась два года подряд и по состоянию на март составляла примерно 182 тысячи человек. В то же время бундесвер ранее сообщил, что по сравнению с показателем за 2024 год численность персонала на активной военной службе снова увеличилась. По состоянию на 22 июля 2025 года на активной службе находилось примерно на 2 тысячи военнослужащих больше, из них около 75% проходили добровольную военную службу.
Ранее минфин ФРГ сообщил, что расходы на оборону в бюджете Германии на 2026 год вырастут до 82,7 миллиарда евро. Таким образом, в 2026 году Германия будет выделять на оборону 2,8% от ВВП, а к 2029 году, согласно финансовому планированию, эта сумма увеличится до 3,5%.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Флаг Германии
СМИ рассказали, как конфликт на Украине повлиял на семьи в Германии
1 октября, 15:35
1 октября, 15:35
 
В миреГерманияРоссияЕвропаФридрих МерцБорис ПисториусХДС/ХССНАТО
 
 
