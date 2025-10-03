Партия Мерца добивается возврата призыва в армию

БЕРЛИН, 3 окт - РИА Новости. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) заблокировал обсуждение в бундестаге нового законопроекта о добровольной службе, поскольку на фоне слов канцлера ФРГ Фридриха Мерца об отсутствии мира намерен вернуть обязательный призыв в бундесвер, пишет газета Bild со ссылкой на свои источники.

Ранее кабмин ФРГ принял законопроект о новой форме военной службы на добровольной основе. Следующим этапом должно было стать внесение документа в немецкий парламент. Законопроект предусматривает возможность возврата к обязательному призыву лишь в случае ухудшения ситуации с безопасностью или исчерпания возможностей добровольной службы. По данным Bild, фракция ХДС/ХСС посчитала эту меру недостаточной, а потому блокировала обсуждение законопроекта.

"Мы сдвинули (обсуждение в бундестаге - ред.), потому что с учётом текущей обстановки угрозы... законопроект недостаточно глубоко проработан. Сейчас в вопросе воинской повинности нельзя допускать половинчатых решений", - цитирует издание слова информированного источника из ХДС/ХСС.

Как пишет Bild, одной из причин споров вокруг законопроекта является то, что всё больше политиков блока выступают за закрепление в реформе возвращения обязательной военной службы, тогда как социал-демократы (СДПГ) и их министр обороны Борис Писториус настаивают на добровольности.

"Сигналом" же к блокировке законопроекта стали недавние слова Мерца о том, что Германия не находится в состоянии войны, но уже и не живет в мире, сообщает таблоид.

По данным Bild, тактика христианских демократов заключается в том, чтобы ещё до внесения законопроекта в бундестаг заручиться согласием фракции СДПГ на его ужесточение. По информации газеты, на текущий момент социал-демократы вступили в переговоры с целью внести его на следующей неделе.

Законопроект о новом формате добровольной военной службы по образцу шведской модели, который должен вступить в силу с начала 2026 года, предполагает введение обязанности заполнения всеми молодыми мужчинами, родившимися после 31 декабря 2007 года, опросника о весе, росте и личных данных. Опросник может также заполняться женщинами по собственной инициативе. Системы воинского учёта будут возвращены, модернизированы и оцифрованы. Целью модернизации военной службы является укрепление регулярных и резервных сил бундесвера для противодействия угрозам безопасности.

Действующий целевой показатель по военнослужащим составляет 203 тысячи человек, однако численность немецких вооруженных сил сокращалась два года подряд и по состоянию на март составляла примерно 182 тысячи человек. В то же время бундесвер ранее сообщил, что по сравнению с показателем за 2024 год численность персонала на активной военной службе снова увеличилась. По состоянию на 22 июля 2025 года на активной службе находилось примерно на 2 тысячи военнослужащих больше, из них около 75% проходили добровольную военную службу.

Ранее минфин ФРГ сообщил, что расходы на оборону в бюджете Германии на 2026 год вырастут до 82,7 миллиарда евро. Таким образом, в 2026 году Германия будет выделять на оборону 2,8% от ВВП, а к 2029 году, согласно финансовому планированию, эта сумма увеличится до 3,5%.