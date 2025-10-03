Рейтинг@Mail.ru
Около 20 тысяч детей погибли в Газе из-за военных действий Израиля
17:38 03.10.2025 (обновлено: 17:48 03.10.2025)
Около 20 тысяч детей погибли в Газе из-за военных действий Израиля
Около 20 тысяч детей погибли в Газе из-за военных действий Израиля - РИА Новости, 03.10.2025
Около 20 тысяч детей погибли в Газе из-за военных действий Израиля
Порядка 20 тысяч детей погибли, а 41 тысяча получили ранения в Газе с начала военных действий Израиля, сообщил представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Газе... РИА Новости, 03.10.2025
Около 20 тысяч детей погибли в Газе из-за военных действий Израиля

ЮНИСЕФ: порядка 20 тыс детей погибли в Газе из-за военных действий Израиля

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Mohammed Hajjar
ЖЕНЕВА, 3 окт – РИА Новости. Порядка 20 тысяч детей погибли, а 41 тысяча получили ранения в Газе с начала военных действий Израиля, сообщил представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Газе Джеймс Элдер.
"Согласно отчетам, 20 тысяч мальчиков и девочек были убиты, 41 тысяча получила ранения, и все это на таком маленьком пространстве. Отчеты говорят о том, что также за последние два года была убита тысяча младенцев", - сказал он на брифинге в Женеве.
Женщина с сыновьями, страдающими от недоедания, в одной из больниц в Газе - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
В ВОЗ рассказали о последствиях бездействия в отношении голода в Газе
22 августа, 16:22
Элдер указал на катастрофическую ситуацию с больницами в Газе, отметив, что те из них, которые еще функционируют, "заполнены на 200%-300%". По данным ВОЗ, лишь 14 из 36 больниц Газы частично функционируют.
"60-80 детей попадают в больницы с истощением ежедневно", - отметил он, призвав страны организовать медицинскую эвакуацию детей на лечение.
По его словам, в секторе Газа "более не осталось безопасных мест".
"Идея о безопасной зоне на юге – это фарс. На юге страны бомбы падают с пугающей предсказуемостью, школы, которые использовались в качестве временных убежищ, регулярно превращаются в руины, а палатки регулярно становятся объектами воздушных бомбардировок", - отметил он.
Согласно ЮНИСЕФ, "так называемые безопасные зоны - это такие же места смерти", а Аль-Маваси сегодня является "одним из самых густонаселённых мест на планете".
"Этот район недопустимо перенаселён и лишён самых элементарных средств к существованию", - указал он.
Накануне генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что более 66 тысяч граждан погибли, 170 тысяч получили ранения, а порядка 42 тысяч человек в секторе Газа стали инвалидами из-за военной операции Израиля.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и начала полную блокаду сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых - мирные жители.
Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур отмечал РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуются более 50 миллиардов долларов. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора остаются безработными в условиях обострения конфликта.
В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.
Палестинцы осматривают место, пострадавшее от израильской бомбардировки, в Хан-Юнисе, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
В секторе Газа назвали число погибших из-за израильских ударов
17 сентября, 17:47
 
В мире, Израиль, Женева (город), Тедрос Адханом Гебрейесус, ЮНИСЕФ, ВОЗ, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
 
 
