Газа будет полностью уничтожена, если не достичь перемирия, пишет FT - РИА Новости, 03.10.2025
08:53 03.10.2025
Газа будет полностью уничтожена, если не достичь перемирия, пишет FT
Газа будет полностью уничтожена, если не достичь перемирия, пишет FT - РИА Новости, 03.10.2025
Газа будет полностью уничтожена, если не достичь перемирия, пишет FT
Городу Газа грозит полное уничтожение, если не удастся достичь устойчивого прекращения огня, сообщает газета Financial Times со ссылкой на гуманитарного... РИА Новости, 03.10.2025
в мире
израиль
исраэль кац
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
сектор газа
в мире, израиль, исраэль кац, хамас, обострение палестино-израильского конфликта, сектор газа
В мире, Израиль, Исраэль Кац, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта, Сектор Газа
Газа будет полностью уничтожена, если не достичь перемирия, пишет FT

FT: Городу Газа грозит полное уничтожение без прекращения огня

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в секторе Газа
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Городу Газа грозит полное уничтожение, если не удастся достичь устойчивого прекращения огня, сообщает газета Financial Times со ссылкой на гуманитарного работника.
Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что у жителей Газы остался последний шанс, чтобы покинуть город. Он подчеркнул, что те, кто останутся в Газе, будут считаться боевиками и сторонниками терроризма.
Президент США Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
"Иначе будет бойня". Чем грозит отказ от мирного плана Трампа
30 сентября, 16:18
"Если не будет обеспечено прекращение огня и состоится полная эвакуация, город Газа, вероятно, будет "полностью уничтожен", - пишет издание.
Оно отмечает, что если в прошлом году была надежда на постепенное восстановление сектора Газа, то теперь масштаб разрушений таков, что потребуется возрождать постройки с нуля.
Под запрещенные Израилем для палестинцев зоны попало более 80% территории сектора Газа, при этом половина из этих территорий подверглась тотальному разрушению, пишет газета.
Израильские военные 16 сентября объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "в огне". При этом город Газа является самым крупным населенным пунктом палестинского анклава, там по-прежнему могут оставаться сотни тысяч палестинцев.
Эрдоган о полном разрушении инфраструктуры в Газе - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В Газе полностью разрушена мединфраструктура, заявил Эрдоган
23 сентября, 19:04
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и начала полную блокаду сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых - мирные жители.
Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур отмечал РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуются более 50 миллиардов долларов. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора остаются безработными в условиях обострения конфликта.
В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин оценил возможность прорыва в урегулировании конфликта в Газе
2 октября, 20:15
 
В миреИзраильИсраэль КацХАМАСОбострение палестино-израильского конфликтаСектор Газа
 
 
