01:00 03.10.2025
Французскую армию призвали быть готовой вступить в бой в любой момент
Французская армия должна быть готова вступить в бой в любой момент, в том числе уже с сегодняшнего вечера, заявил начальник штаба сухопутных войск Франции... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T01:00:00+03:00
2025-10-03T01:00:00+03:00
2025
© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузские военнослужащие во время учений
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французские военнослужащие во время учений. Архивное фото
ПАРИЖ, 3 окт – РИА Новости. Французская армия должна быть готова вступить в бой в любой момент, в том числе уже с сегодняшнего вечера, заявил начальник штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль.
"Быть готовыми в любой момент вступить в бой, и даже с сегодняшнего вечера, если потребуется", - сказал он в интервью журналу Valeurs Actuelles, говоря о необходимости модернизации и усиления армии.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
"Уже воюем": французы впали в панику после заявления Генштаба о России
30 июня, 23:24
Само издание назвало это "навязчивой идеей генерала Пьера Шилля номер один".
Начальник штаба заявил, что необходимо внедрить инновации "сверху донизу сухопутных войск", а также найти средства для "индустриализации" новых концепций и методов, успешно опробованных на практике. По его словам, цель состоит в том, чтобы быстро реагировать на все изменения, наблюдаемые в конфликте на Украине, пишет Valeurs Actuelles.
Шилль также обратил внимание на "неизбежную" роботизацию военной сферы. Французская армия активно ведет работу по подготовке операторов дронов и обучает военных самих изготавливать такие аппараты с использованием 3D-принтеров, говорится в статье. Как сообщает издание, БПЛА, среди прочего, начнут размещать на крыше бронетранспортеров Griffon, они будут летать роем по шесть-восемь единиц.
Вид на Париж - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Глава генштаба Франции призвал не запугивать граждан войной с Россией
11 июля, 15:03
Согласно публикации, французская армия также воссоздаст артиллерийскую бригаду, которая сосредоточит в себе все средства поддержки огня дальнего действия: РСЗО, системы ПВО и тактические беспилотники.
Шилль также заявил, что Франция ответит на учения России и Белоруссии "Запад-2025", приняв участие в учениях НАТО Dacian Fall, которые пройдут осенью в Румынии.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на страны НАТО. Путин подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Франция готовится к гражданской войне
11 сентября, 08:00
 
