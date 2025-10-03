Французскую армию призвали быть готовой вступить в бой в любой момент

ПАРИЖ, 3 окт – РИА Новости. Французская армия должна быть готова вступить в бой в любой момент, в том числе уже с сегодняшнего вечера, заявил начальник штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль.

"Быть готовыми в любой момент вступить в бой, и даже с сегодняшнего вечера, если потребуется", - сказал он в интервью журналу Valeurs Actuelles, говоря о необходимости модернизации и усиления армии.

Само издание назвало это "навязчивой идеей генерала Пьера Шилля номер один".

Начальник штаба заявил, что необходимо внедрить инновации "сверху донизу сухопутных войск", а также найти средства для "индустриализации" новых концепций и методов, успешно опробованных на практике. По его словам, цель состоит в том, чтобы быстро реагировать на все изменения, наблюдаемые в конфликте на Украине , пишет Valeurs Actuelles.

Шилль также обратил внимание на "неизбежную" роботизацию военной сферы. Французская армия активно ведет работу по подготовке операторов дронов и обучает военных самих изготавливать такие аппараты с использованием 3D-принтеров, говорится в статье. Как сообщает издание, БПЛА, среди прочего, начнут размещать на крыше бронетранспортеров Griffon, они будут летать роем по шесть-восемь единиц.

Согласно публикации, французская армия также воссоздаст артиллерийскую бригаду, которая сосредоточит в себе все средства поддержки огня дальнего действия: РСЗО, системы ПВО и тактические беспилотники.

Шилль также заявил, что Франция ответит на учения России Белоруссии "Запад-2025", приняв участие в учениях НАТО Dacian Fall, которые пройдут осенью в Румынии

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе . В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.