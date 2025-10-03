Рейтинг@Mail.ru
Дело о растрате средств на курские фортификации рассмотрят в особом порядке - РИА Новости, 03.10.2025
14:19 03.10.2025
Дело о растрате средств на курские фортификации рассмотрят в особом порядке
Дело о растрате средств на курские фортификации рассмотрят в особом порядке
происшествия
курская область
москва
курск
курская область
москва
курск
Дело о растрате средств на курские фортификации рассмотрят в особом порядке

Скульптура богини Фемиды
КУРСК, 3 окт - РИА Новости. Суд рассмотрит в особом порядке уголовное дело в отношении руководителя строительной компании ООО "Сиэми" Виталия Синьговского, которого обвиняют в растратах средств, выделенных на возведение фортификаций в Курской области, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
По данным суда, генеральный директор ООО "Сиэми" Синьговский обвиняется в растрате бюджетных средств, выданных на строительство фортификационных сооружений в Курской области, организованной группой в особо крупном размере. В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщали в пресс-службе, мужчина содержался в московском СИЗО.
"Уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора о рассмотрении дела в особом порядке при заключении обвиняемым Синьговским В.И. досудебного соглашения о сотрудничестве", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы судов. Судебное заседание назначено на 11.00 14 октября.
В пресс-службе суда РИА Новости уточнили, что Синьговского этапируют из Москвы в Курск для рассмотрения дела.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Следствие устанавливает эпизоды дела о хищениях на фортификации под Курском
10 сентября, 15:40
 
