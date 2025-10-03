Дело о растрате средств на курские фортификации рассмотрят в особом порядке

КУРСК, 3 окт - РИА Новости. Суд рассмотрит в особом порядке уголовное дело в отношении руководителя строительной компании ООО "Сиэми" Виталия Синьговского, которого обвиняют в растратах средств, выделенных на возведение фортификаций в Курской области, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

"Уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора о рассмотрении дела в особом порядке при заключении обвиняемым Синьговским В.И. досудебного соглашения о сотрудничестве", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы судов. Судебное заседание назначено на 11.00 14 октября.