Дело о растрате средств на курские фортификации рассмотрят в особом порядке

КУРСК, 3 окт - РИА Новости. Суд рассмотрит в особом порядке уголовное дело в отношении руководителя строительной компании ООО "Сиэми" Виталия Синьговского, которого обвиняют в растратах средств, выделенных на возведение фортификаций в Курской области, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
По данным суда, генеральный директор ООО "Сиэми" Синьговский обвиняется в растрате бюджетных средств, выданных на строительство фортификационных сооружений в Курской области
, организованной группой в особо крупном размере. В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщали в пресс-службе, мужчина содержался в московском СИЗО.
"Уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора о рассмотрении дела в особом порядке при заключении обвиняемым Синьговским В.И. досудебного соглашения о сотрудничестве", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы судов. Судебное заседание назначено на 11.00 14 октября.
В пресс-службе суда РИА Новости уточнили, что Синьговского этапируют из Москвы
в Курск
для рассмотрения дела.