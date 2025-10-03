https://ria.ru/20251003/flotiliya-2046112542.html
Аккаунт "Глобальной флотилии Сумуда" стал недоступен в соцсети Х
Аккаунт "Глобальной флотилии Сумуда" стал недоступен в соцсети Х - РИА Новости, 03.10.2025
Аккаунт "Глобальной флотилии Сумуда" стал недоступен в соцсети Х
Аккаунт "Глобальной флотилии Сумуда" стал недоступен в соцсети Х на фоне протестов по всему миру в поддержку флотилии, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T10:24:00+03:00
2025-10-03T10:24:00+03:00
2025-10-03T10:24:00+03:00
в мире
израиль
грета тунберг
обострение палестино-израильского конфликта
сектор газа
"флотилия стойкости"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045787389_198:46:2931:1583_1920x0_80_0_0_0531cd18784ef138c0afd21177d76eeb.jpg
https://ria.ru/20251002/flotiliya-2045794784.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045787389_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8615e47a0ca66ac5fdbde73ad65580b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, грета тунберг, обострение палестино-израильского конфликта, сектор газа, "флотилия стойкости"
В мире, Израиль, Грета Тунберг, Обострение палестино-израильского конфликта, Сектор Газа, "Флотилия стойкости"
Аккаунт "Глобальной флотилии Сумуда" стал недоступен в соцсети Х
В соцсети X пропал аккаунт "Глобальной флотилии Сумуда"