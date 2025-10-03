Рейтинг@Mail.ru
Аккаунт "Глобальной флотилии Сумуда" стал недоступен в соцсети Х - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:24 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/flotiliya-2046112542.html
Аккаунт "Глобальной флотилии Сумуда" стал недоступен в соцсети Х
Аккаунт "Глобальной флотилии Сумуда" стал недоступен в соцсети Х - РИА Новости, 03.10.2025
Аккаунт "Глобальной флотилии Сумуда" стал недоступен в соцсети Х
Аккаунт "Глобальной флотилии Сумуда" стал недоступен в соцсети Х на фоне протестов по всему миру в поддержку флотилии, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T10:24:00+03:00
2025-10-03T10:24:00+03:00
в мире
израиль
грета тунберг
обострение палестино-израильского конфликта
сектор газа
"флотилия стойкости"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045787389_198:46:2931:1583_1920x0_80_0_0_0531cd18784ef138c0afd21177d76eeb.jpg
https://ria.ru/20251002/flotiliya-2045794784.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045787389_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8615e47a0ca66ac5fdbde73ad65580b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, грета тунберг, обострение палестино-израильского конфликта, сектор газа, "флотилия стойкости"
В мире, Израиль, Грета Тунберг, Обострение палестино-израильского конфликта, Сектор Газа, "Флотилия стойкости"
Аккаунт "Глобальной флотилии Сумуда" стал недоступен в соцсети Х

В соцсети X пропал аккаунт "Глобальной флотилии Сумуда"

© AP Photo / StrКорабли, входящие в состав "Флотилия стойкости", направляются в Газу
Корабли, входящие в состав Флотилия стойкости, направляются в Газу - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Str
Корабли, входящие в состав "Флотилия стойкости", направляются в Газу
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Аккаунт "Глобальной флотилии Сумуда" стал недоступен в соцсети Х на фоне протестов по всему миру в поддержку флотилии, выяснило РИА Новости.
При попытке зайти на страницу флотилии в соцсети X на странице появляется надпись "Такой учетной записи нет".
МИД Израиля заявил в четверг днем, что "провокация" с прорывом блокады сектора Газа "Флотилией стойкости" завершена, добавив, что ни одному из судов не удалось войти в зону активных боевых действий. По данным пресс-службы МИД, ВМС Израиля перехватили часть судов флотилии и направили их в один из израильских портов. В ведомстве добавили, что шведская экоактивистка Грета Тунберг и ее друзья из флотилии живы и здоровы.
О протестах в поддержку флотилии по всему миру сообщал портал BreakThrough News. По его данным, акции начались в Италии, Германии, Франции, Тунисе, Греции, Турции и Испании.
Протест против нападения Израиля на Флотилии стойкости в Риме - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
По всему миру проходят протесты в поддержку "Флотилии стойкости"
2 октября, 10:39
 
В миреИзраильГрета ТунбергОбострение палестино-израильского конфликтаСектор Газа"Флотилия стойкости"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала