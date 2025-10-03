Ярославская область получит 58 млрд руб из федерального бюджета

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Ярославская область в ближайшие три года получит 58 миллиардов рублей из федерального бюджета, сообщил губернатор Михаил Евраев.

"Ярославская область получит 58 миллиардов рублей из федерального бюджета в ближайшие три года. Объем поступлений на шесть миллиардов больше, чем было предусмотрено ранее на период 2025-2027 годов. Эти средства позволят реализовать ключевые проекты развития региона. Проект бюджета поступит в Ярославскую областную думу 1 ноября для рассмотрения", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.

В пресс-службе отметили, что глава региона озвучил параметры проекта федерального бюджета

на 2026-2028 годы. Для Ярославской области предусмотрено на 2026 год – 23,6 миллиарда рублей, на 2027 год - 17,7 миллиарда рублей, на 2028 год – 16,7 миллиарда рублей.

Губернатор перечислил ряд направлений распределения средства. Так, 14 миллиардов рублей из общей суммы федерального финансирования в 2026-2028 годах направят на дорожное хозяйство и транспорт, в том числе 8,9 миллиарда – на ремонт дорог, 4 миллиарда – на строительство моста через Волгу. Международный аэропорт "Золотое кольцо" получит более 600 миллионов на начало работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы.

Сфера образования получит 11 миллиардов рублей. Из них около 4,5 миллиарда направят на ремонт и оснащение школ, колледжей и детских садов. На социальную поддержку направят 7,5 миллиарда рублей, а на здравоохранение – 7 миллиардов. Сфера культуры получит 4 миллиарда рублей. В частности, по 600 миллионов рублей направят на реконструкцию объектов культурного наследия, в том числе церквей Иоанна Предтечи в Толчкове и Петра и Павла в Ярославле, почти 1,5 миллиарда – на строительство трех детских школ искусств. Запланирован капитальный ремонт учреждений культуры: ДК и библиотек, музеев и театров.

"Ярославская область продолжит развивать туризм, на эту сферу направят 3,2 миллиарда рублей: около 1,5 миллиарда пойдет на реконструкцию дороги до села Красного и развитие инфраструктуры туркомплекса "Коприно Посад", 1,3 миллиарда – на строительство кемпингов и глэмпингов (будет создано 870 номеров)", - сообщил Евраев.