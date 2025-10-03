Рейтинг@Mail.ru
Эстония предложила ЕС конфисковать часть российских активов - РИА Новости, 03.10.2025
14:01 03.10.2025
Эстония предложила ЕС конфисковать часть российских активов
Эстония предложила ЕС конфисковать часть российских активов - РИА Новости, 03.10.2025
Эстония предложила ЕС конфисковать часть российских активов
Эстония предложила Евросоюзу конфисковывать часть замороженных российских активов в пользу Украины в ответ на нарушения воздушного пространства его стран,... РИА Новости, 03.10.2025
Эстония предложила ЕС конфисковать часть российских активов

Эстония предложила ЕС конфисковывать активы РФ из-за якобы нарушения границ

© РИА Новости / Рамиль СитдиковФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Флаг Эстонии. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Эстония предложила Евросоюзу конфисковывать часть замороженных российских активов в пользу Украины в ответ на нарушения воздушного пространства его стран, сообщает газета Telegraph со ссылкой на канцлера эстонского МИД Йонатана Всевиова.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными. В четверг президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
"Блок может сказать "мы дадим 20 миллиардов евро... (из активов - ред.) Украине. И всякий раз, когда будет нарушаться воздушное пространство, мы будем давать еще по 20 миллиардов евро", - говорится в сообщении издания, интервью которому дал Всевиов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет.
Как заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
