13:12 03.10.2025
Ефимов: в Москве стартовал второй открытый отбор кадров для стройотрасли
В Москве 2 октября стартовал второй открытый отбор кадров для строительной отрасли, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 03.10.2025
2025
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В Москве 2 октября стартовал второй открытый отбор кадров для строительной отрасли, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что проект "Открытый сезон" является шансом для тех, кто планирует реализовать потенциал в строительной отрасли. Проект предоставляет участникам возможности для профессионального роста в градостроительстве.
"Участников ждет многоэтапный конкурс, позволяющий продемонстрировать свои знания и навыки. Особое внимание уделяют молодым специалистам – слушателям колледжей. Отдельный трек предусмотрели и для действующих производителей работ, что позволит выявить и поощрить лучших практиков отрасли", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градмкомплекса.
Отборочный процесс проекта включает в себя несколько этапов, после оценки заявок конкурсантов допустят к образовательному интенсиву в онлайн-формате. Финалом конкурса станет очный хакатон в декабре. Участниками предстоит объединиться в команды и решить практические кейсы, разработанные экспертами. Проекты нужно будет защитить перед жюри, добавляется в пресс-релизе.
В нем уточняется, что церемонию награждения победителей конкурса планируют в начале декабря.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
