Силы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
Силы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.10.2025
Силы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
