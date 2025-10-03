Десятков: на вокзале Серп и Молот идет строительство зала для пассажиров

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. На вокзале Серп и Молот, который строят в Москве на границе районов Лефортово и Таганский, продолжают сооружение зала для пассажиров, сообщил глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

"Сейчас на будущем городском вокзале Серп и Молот ведутся работы по устройству металлоконструкций распределительного зала для пассажиров, продолжаются работы по отделке гранитом двух платформ, а также идет сборка металлоконструкций лестничных сходов", - приводит его слова пресс-служба департамента.

Сейчас готовность вокзала превышает 50%. Также здесь планируют построить надземный вестибюль со сходами на платформы и провести реконструкцию существующего подземного перехода, добавляется в сообщении.