Десятков: на вокзале Серп и Молот идет строительство зала для пассажиров
Десятков: на вокзале Серп и Молот идет строительство зала для пассажиров
2025-10-03T11:10:00+03:00
москва
Десятков: на вокзале Серп и Молот идет строительство зала для пассажиров
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. На вокзале Серп и Молот, который строят в Москве на границе районов Лефортово и Таганский, продолжают сооружение зала для пассажиров, сообщил глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.
"Сейчас на будущем городском вокзале Серп и Молот ведутся работы по устройству металлоконструкций распределительного зала для пассажиров, продолжаются работы по отделке гранитом двух платформ, а также идет сборка металлоконструкций лестничных сходов", - приводит его слова пресс-служба департамента.
Сейчас готовность вокзала превышает 50%. Также здесь планируют построить надземный вестибюль со сходами на платформы и провести реконструкцию существующего подземного перехода, добавляется в сообщении.
Как уточняется в нем, в будущем здесь обустроят транспортный хаб, объединяющий МЦД-4, МЦД-2 и станции метро "Площадь Ильича" и "Римская".