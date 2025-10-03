Рейтинг@Mail.ru
11:10 03.10.2025 (обновлено: 11:41 03.10.2025)
Десятков: на вокзале Серп и Молот идет строительство зала для пассажиров
Десятков: на вокзале Серп и Молот идет строительство зала для пассажиров
москва, василий десятков, департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры москвы
Москва, Василий Десятков, Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы
Десятков: на вокзале Серп и Молот идет строительство зала для пассажиров

© Фото предоставлено Департаментом строительства транспортной и инженерной инфраструктуры МосквыРуководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков
© Фото предоставлено Департаментом строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы
Руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. На вокзале Серп и Молот, который строят в Москве на границе районов Лефортово и Таганский, продолжают сооружение зала для пассажиров, сообщил глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.
"Сейчас на будущем городском вокзале Серп и Молот ведутся работы по устройству металлоконструкций распределительного зала для пассажиров, продолжаются работы по отделке гранитом двух платформ, а также идет сборка металлоконструкций лестничных сходов", - приводит его слова пресс-служба департамента.
Сейчас готовность вокзала превышает 50%. Также здесь планируют построить надземный вестибюль со сходами на платформы и провести реконструкцию существующего подземного перехода, добавляется в сообщении.
Как уточняется в нем, в будущем здесь обустроят транспортный хаб, объединяющий МЦД-4, МЦД-2 и станции метро "Площадь Ильича" и "Римская".
 
МоскваВасилий ДесятковДепартамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы
 
 
